美表態管定委內瑞拉石油 中國油企為保投資急向北京討救兵

在美國加大對委內瑞拉施壓、並尋求重塑雙邊經濟關係之際，《彭博新聞》報導，在當地擁有重大權益的中國國有石油企業正在向北京當局尋求投資保護的相關指引，以因應地緣政治風險升高的局勢。

報導援引多名知情人士說法透露，以中國石油天然氣集團(CNPC)為首的國有企業本週已向政府相關部門反映其疑慮，並向官員請求建議。這些中國油企希望在配合政府外交戰略的同時，也能維持其在全球最大原油儲量國家委內瑞拉的既有權益。

知情人士指出，在美國拘捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)之前，當地中國油企便已密切關注當地局勢，並著手進行自身的情勢評估。中國政府高層官員也已開始全面檢視事態發展，加快掌握企業在當地的曝險情況，並推演多種可能情境，甚至包括投資價值可能歸零的最壞結果。

美突襲行動讓中國措手不及急評估曝險

雖然中國國企與政府部門保持密切協調屬於慣例，但此次的緊急磋商也顯示委內瑞拉的問題對中國石油巨頭的重要性。知情人士表示，中方對美國突如其來的行動感到措手不及，除了短期衝擊之外，也對長期前景感到憂慮。

報導表示，過去數十年來，中國企業透過「一帶一路」等大型經濟圈構想，持續擴大在中南美洲的影響力，其中盟友稀少的委內瑞拉，憑著大量石油資源，長期以來獲得中國的大量支援。

中國從2007年開始便為委內瑞拉基礎建設與石油項目提供資金。根據官方數據估算，截至2015年，中國政府已透過國有銀行，以石油作為擔保，向委內瑞拉提供超過600億美元(約新台幣1兆9千億元)的貸款。

隨著近年美國對委內瑞拉的加強制裁，中國成為委內瑞拉原油的最大買家，同時也是其最大債權國。包括中國石油(PetroChina)的母公司中國石油天然氣集團(CNPC)、以及中國海洋石油(CNOOC)等國有石油巨頭，不僅在東南部的奧里諾科(Orinoco)的重油帶擁有油與天然氣開發，也對煉油與石化設施進行投資。

中國油企擔心過去龐大投資瞬間成空

此外，根據摩根士丹利與麥肯錫整理各國在委內瑞拉「可主張石油儲量權益」(Entitlement of oil reserves)，最多就是中國石化(Sinopec)的28億桶、其次為俄羅斯海外石油公司(Roszarubezhneft)的23億桶，排名第三則是中國石油天然氣集團(CNPC)的16億桶，第四位才是美國雪佛龍(Chevron)。

不過報導提及，受到近年委內瑞拉經濟持續惡化影響，能源設施運作已經遠低於設計產能，中國企業對當地投資態度也趨於保守，多數企業配合中國整體戰略重心調整，逐步收縮在委內瑞拉的業務布局，僅中石油等少數國有石油公司仍留有管理與技術人員，負責營運包括與委內瑞拉國家石油公司合資的項目。至2025年，中國自委內瑞拉進口的原油雖已經降至占總進口量4%，但對生產商而言，更令人擔憂的是過去龐大的投資和該國的潛力。

此外，委內瑞拉目前仍背負龐大債務，近日中國最高金融監管機構已要求政策性銀行及主要商業銀行回報對委內瑞拉的貸款風險曝險，並加強相關信貸監測。