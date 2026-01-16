美製汽車關稅調降 鄭麗君：台美貿易協議簽署後公開

（中央社記者曾智怡、呂晏慈、侯姿瑩、鍾佑貞華盛頓台北16日綜合報導）台美關稅談判結果出爐，行政院副院長鄭麗君今天說，台灣是全球第一個預先取得232半導體關稅優惠模式的國家，減少政策發展過程中，高科技產業面臨的不確定性；至於進口美製車關稅稅率是否調降等開放市場議題，將於數週後簽署台美對等貿易協議時向外界報告。

台美關稅談判於美東時間15日結束總結會議，行政院與美國商務部公布協議內容，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原本最惠國待遇稅率，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。

行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮、駐美代表俞大㵢於駐美代表處舉行記者會。

鄭麗君答覆媒體提問時表示，美國在談判過程中，除了對等關稅，對於有232條款重要項目的國家，都分別由美國商務部與這些國家進行談判，而台灣除了是第6大逆差國，也是重要的半導體製造夥伴，因此台美也就半導體及其衍生品項目進行談判，是合併整體一起看。

鄭麗君回顧，去年4月美國宣布向台灣課徵對等關稅稅率32%後，雙方持續談判，直到7月底達成一定程度共識，不過當時因美國232半導體關稅政策尚未明朗化，還需要時間，因此8月給予台灣暫時性稅率20%；之後進入第二階段談判，持續就供應鏈合作、232條款進行磋商，除了半導體及其衍生品，也擴張到其他項目，最終在今天達成共識。

鄭麗君說，美國232半導體關稅政策還在持續發展中，而台灣是全球第一個預先取得優惠模式的國家，減少了政策發展過程中高科技產業的不確定性。

鄭麗君解釋，近期美國公布第一波232半導體關稅，對部分晶片課徵25%關稅，而談判中觸及的半導體及半導體衍生品屬於第二波「未來式」的關稅。

鄭麗君說，雙方談的是，若美國未來制定232半導體及其衍生品相關關稅，將提供赴美投資企業享有2.5倍產能零關稅的配額，以及配額外15%的優惠關稅；倘若屆時半導體關稅稅率低於15%，也將會從其低。

鄭麗君補充，台美對等貿易協議將為在美投資設廠企業提供原物料、設備、零組件等豁免，這亦屬未來式，代表著若美國制定232關稅，將提供這項優惠模式。美國期待藉此擴大吸引企業投資，而從台灣的角度，也期待為台灣高科技產業取得最好的優惠。

面對外界關注，台灣進口美製車關稅稅率是否將更動，鄭麗君表示，對於市場開放部分，在與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協議時，會完整向外界報告。

至於台美關稅談判結果對半導體外的產業有何影響，鄭麗君直言，台美在第一次實體會議時，就已與美國說明台灣因條約締結法設有國會保留條款，因此簽署的協定及協議都必須送國會審議，所以在完成正式簽署後，就會將完整協議文本送交國會。

鄭麗君說，她承諾會提出完整的影響評估，不過現在整體來看，在這次磋商當中，台灣爭取到對等的最惠待遇、232條款的最惠待遇，而前者便減緩了去年4月曾經帶來的產業衝擊約8成，「基本上我們成功地把稅調降，而且是逆差國中的最低稅率」，與主要競爭國立足於相同的競爭定位，因此相當程度減緩產業衝擊。

鄭麗君表示，期待在供應鏈投資合作的磋商中，能夠為台美未來合作開啟一個戰略榮景，以政府協助產業擴大國際布局，這樣的模式是以產業為主體進行規劃。她說，台美貿易談判始於要平衡逆差，但更期待的是未來能夠走向互利共贏的戰略夥伴。

此外，對於台美數週後即將簽署的台美對等貿易協議，與過去「台美21世紀貿易倡議」有何差別，楊珍妮解釋，台美21世紀貿易倡議第一階段聚焦法規健全面向，包括制定前要公布、讓民眾表達意見等，將納入台美對等貿易協議，同時，也將擴及農業、勞動、環境保護等相關議題。

楊珍妮說明，這次對等貿易談判的範圍非常廣，除了關稅、非關稅，還有周全國內法治健全環境、數位貿易、經濟安全，甚至擴大到商業機會等，比台美21世紀貿易倡議範圍更廣。（編輯：張良知、林淑媛）1150116