美製汽車、農產品將開放？經濟部：台美對等貿易協定進入最後階段

記者盧素梅／台北報導

台美正等待正等待簽署台美對等貿易協定（ART）（示意圖／資料照）

台美關稅談判正式拍板，稅率調降為15%且不疊加，半導體及半導體衍生品關稅，均享有232條款最優惠待遇，正待簽署協定，外界關切美製汽車、農產品是否開放？經濟部貿易署副署長胡啟娟今（4）日表示，目前台美對等貿易協定（ART）簽署正在最後程序中，持續與美方討論，相關結果將由談判團隊公布。而賴總統、行政院長卓榮泰近日都已對外說明，ART盡快簽署後，就會有進一步規劃與資訊。

台美關稅談判，雙方已達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、雙向投資，以及台灣企業自主投資2500億美元加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識，正等待簽署台美對等貿易協定（ART）。

廣告 廣告

對於外界關注美製車是否零關稅以及農產品市場開放議題，胡啟娟上午出席「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會後受訪時表示，相關議題這段時間總統與行政院都已有對外說明，目前仍依既定節奏推進中。她指出，政府希望「台美對等貿易協定」（ART）能夠儘快完成簽署後，再就後續規劃與相關資訊，適時向外界報告。

媒體追問，未來是否可能採取「非全面開放」、而是有條件、有標準的方式處理關稅與市場開放問題？胡啟娟表示，目前整體仍處於最後程序階段，相關細節仍須與美方持續討論與協商。她強調，談判內容涉及層面廣泛，將由負責的談判團隊在適當時機統一對外公布，現階段不便多做說明。

更多三立新聞網報導

國民黨極大警訊！學者揭「3大弱勢」：一手好棋打到爛

國發會目標今年經濟成長4.56% 人均GDP達4.2萬美元

赴美投資削弱成長動能？國發會：經濟大餅一直長大

賴清德揭台美合作3戰略方向2目標 提升產業國際競爭力

