美製車恐降至零關稅 洪申翰：明邀九大汽車產業工會研商 盼勞資一條心因應挑戰

外傳台美對等貿易協定（ART）可望於春節前正式簽署，面對美製進口車調降關稅可能帶來的產業衝擊，經濟部今（2/10）日召開「汽車製造產業座談會」，勞動部長洪申翰也親自出席，他強調，在產業面臨挑戰之際，勞資應一條心共同合作，政府將擴大政策資源協助產業轉型，並於明日進一步邀請九大汽車產業工會，展開跨部會座談以穩定勞工權益。

洪申翰表示，今日出席經濟部座談會，最主要目的就是把勞方希望「穩定人事、安心工作」的心聲，讓產業的經營階層了解，在產業調適的過程，也應該把勞方的心聲充分考慮進去，讓勞資能夠一起合作，繼續為汽車業貢獻，因應未來的挑戰。

洪申翰指出，勞動部自去年起，已經跟基層勞工與工會持續、密切地聯繫，了解汽車業勞工與工會的期待，業者也給予正向的回饋，「在產業有挑戰的時候，勞資是一條心的」，勞動部和經濟部也很願意，促成產業內勞資更多的對話和相互支持，政府也會在各種政策資源上，擴大協助勞資雙方。

洪申翰透露，勞動部在明日下午2時會邀請經濟部次長江文若和產發署共同出席「九大汽車產業相關工會」座談會，和汽車業勞工朋友充分交換意見，廣泛討論各種可能的跨部會協助措施和資源，勞資政一起合作，提升汽車產業與勞工未來的競爭力，以及穩定勞工權益的期待。

