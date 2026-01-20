美製車有望「0關稅」？楊珍妮：美方要求我全面市場開放

記者盧素梅／台北報導

行政院政務委員楊珍妮。（圖／行政院提供）

台美對等關稅確定降為15%，不過美製進口車的關稅尚未公布，日前有消息傳出關稅有望調降到0%，對此，行政院政務委員、經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方要求我方全面市場開放，開放項目仍在協商，一旦雙方簽署協定之後，政府一定會馬上向國人完整報告。

行政院今日舉辦「台美關稅談判說明記者會」，楊珍妮在會中提到，台美雙方尚在最後核對我輸美產品豁免的對等關稅項目，以及我國對美進口降稅的品項，預計數週後簽署台美對等貿易協議。她說，「美方要求我方全面市場開放」，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，並參考過去我方與他國簽署自由貿易協定的開放程度，納入開放市場承諾事項。

關於降稅產品，楊珍妮指出，考量因素包含：一、美國無產製或我國未自美進口；二、台美產業互補性，減讓關稅有助減少我進口成本、三、我國仰賴進口的產品，對美降稅只會替代他國進口產品；四、有助我消費者多元選擇、消費用途與市場定位與我國產有區隔性等。

至於美製進口車的關稅稅率是否調降？楊珍妮表示，關於汽車市場開放的降稅，將會與美方進行協商，她強調，「我知道大家都很期待，早日公開降稅品項清單，但還在最後的核對」一旦雙方簽署協議之後，談判團隊會完整報告。

鄭麗君則表示，美方在這次談判中，對各國都期待全面市場開放，尤其台灣貿易逆差是第六大，且持續攀升中，所以也期待我方相當程度的市場開放，不過基於糧食安全及相關軍工維護能力等，來跟美方協商，完成底定後會向各界說明。

