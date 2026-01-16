美製車的關稅會降到0%？鄭麗君：屬於市場開放部分 後續報告

針對目前國內市場盛傳美製車的關稅會降到0%，行政院副院長鄭麗君今（16）天在駐美辦事處召開的記者會中回覆記者提問，並沒有正面回應。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 台美關稅談判總結會議落幕，台灣產品輸美關稅降為15%不疊加。但針對目前國內市場盛傳美製車的關稅會降到0%，行政院副院長鄭麗君今（16）天在駐美辦事處召開的記者會中回覆記者提問，並沒有正面回應，她只說這屬於市場開放部分，後續我方跟美國貿易代表署正式簽署台美對等貿易協議時，會完整跟大家報告。

鄭麗君說，台灣是美國第六大貿易逆差國，在談判過程中成為最大挑戰，而且美國除了對等關稅外，還有針對半導體及其衍生項目的232條款，例如日、韓在232條款的重要項目就是汽車，這些國家分別由商務部進行談判。所以台美之間除了對等關稅的談判，也必須就232條款下的半導體及衍生品項目進行談判，台灣是合併一起談。

至於美製車的關稅部分，鄭麗君說，這屬於市場開放部分，後續我方跟美國貿易代表署正式簽署台美對等貿易協議時，會完整跟大家報告。

另外，2500億的企業自主投資，美方是否有要求達成時間表？鄭麗君回應，2500億的企業直接投資，是政府跟企業界座談時訪查出來的投資規模，其中，有些是企業已經在進行的投資計劃，「MOU裡面，沒有納入時間表」。

