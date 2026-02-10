美製車進口關稅降至0？經長：最極端情況下產值影響約1％、匡定30億元專款支持

經濟部長龔明鑫(中)表示，初步匡定30億元專款支持國內汽車與零組件產業發展。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長龔明鑫今下午邀請車輛公會與9大本土車廠召開「汽車製造產業座談會」閉門會議，龔明鑫會後受訪指出，美製車進口關稅調降最極端情況下產值影響約1% ，經濟部初步匡定30億元專款支持國內汽車與零組件產業發展。另對於馬達等進口零組件能否符合車廠期待調降？龔明鑫表示可精進討論有但書，若能適度回饋消費者，可與行政院討論。

龔明鑫表示，這次邀集產業界主要是方向性討論，包括業界因應做法以及期待政府提出什麼樣的支持措施，讓政府也可預先準備，也可啟動相關行政程序，「雖然還沒有最後底定」，不過有幾個方向性討論倒是比較清楚，例如美製車確定調降進口關稅後是否會外溢到其他國家，我國提供美國的關稅，其他國家不會比照，畢竟台美貿易協定不適用他國。

廣告 廣告

業者關切美製車定義為何？龔明鑫說明，基本上原產地規定要達到一定比例，美國製造的附加價值需達到35%；另車款進口關稅稅率上，小客車與小貨車是分開談的不同項目，結果也未必一樣。

談及經濟部是否沙盤推演不同稅率情境下對國內汽車產業產值的影響？龔明鑫表示，請智庫以模型推估美製車進口關稅調降最極端情況下產值「影響約百分之1點多，影響還算可控」，雖我國要開放美製車進口，感覺上是要防守，事實上座談會上不少國內車廠表達有外銷計劃，「我們覺得這也是一個很好的方向，不是只是固守在台灣市場」，經濟部也會提供協助。

談及經濟部是否可能因應車廠需求，與財政部協調調降關鍵零組件進口關稅？龔明鑫表示，過去車廠就曾提議台灣未生產的汽車零組件進口零組件是否有下降的空間，以降低成本，事實上這過去在行政院、立法院上曾討論過，當時立委表達如果進口零組件關稅調降，能否適度反映在車價上，「這一次企業界朋友再提出，我們可以再做一些精進的討論，如果說真的可以反映在車價上回饋消費者，也提升價格競爭力，這個我們可以來跟行政院討論。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣人到越南旅遊人數「直落三名」 被這小國擠落至第六位

72歲婦存1006萬、月領4萬年金爽退休 什麼都不缺卻面臨「1窘境」

7旬老夫妻帶著398萬退休金移居鄉下 半年後女兒「見1幕」驚呆

獨家》10年前捨棄三星！台積電研發副總葉主輝為5、2奈米立戰功

