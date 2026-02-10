美製車開放進口短期影響有限 勞長：加大力度支持安心就業

勞動部長洪申翰(左)。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕市場憂心美製車進口關稅若一次性驟降，將牽動國內汽車產業鏈30餘萬就業人員生計，可能出現砍單、無薪假甚至裁員等情形。勞動部長洪申翰今表示，據經濟部評估，確實對國內汽車產業產值短期上影響有限，但無論如何勞動部都會加大力度來協助勞工安心就業。

經濟部長龔明鑫今下午邀請車輛公會、9大本土車廠與勞動部召開「汽車製造產業座談會」閉門會議，會後接受媒體聯訪，談及美製車進口關稅是否可能分年緩降，龔明鑫仍未鬆口，僅說「還沒底定，不好在此說明」。

洪申翰表示，行政院一直在討論對國內汽車產業的整體支持方案，其中一個很重要的環節就是對汽車產業勞工的幫助跟支持，很多汽車業的勞工期望能繼續穩定就業，所以勞動部也會跟經濟部合作，「我們絕對會加大力度來去協助，讓我們更多的這個產業裡面的勞工朋友能夠安心」，此外，明天下午勞動部也有邀集汽車業工會在勞動部舉辦座談會交流意見，討論如何做能提供更多支持，以維持產業持續發展與就業穩定。

洪申翰表示，今天座談會上勞動部也向車廠的經營方表達勞工希望能夠安心就業的心情，其實感覺到現場車廠經營方，其實都是蠻正向給予勞動部回應，按照目前經濟部的估計，確實短期上整體影響比較有限，但不管怎樣，勞動部會盡可能在各種政策資源與措施上準備，「我們希望讓產業端、讓勞工端，都能夠安心」，勞、資、政府三方都會一起來合作努力。

