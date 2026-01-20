美製車關稅傳往0%靠攏 楊珍妮鬆口

▲市場憂心汽車關稅將「零關稅」，衝擊國內產業。（圖/Gemini AI製圖）

[NOWnews今日新聞] 台美對等關稅確定降到15%且不疊加後，市場下一個關注點立刻轉向汽車，美製進口車關稅會不會也跟著鬆綁、甚至歸零？經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日透露，美方在談判中主張台灣「全面市場開放」，希望開放程度能對齊鄰近東南亞國家，並參考台灣過去與他國簽署FTA的開放幅度；至於汽車關稅是否調降，她則表示仍要再與美方協商。

現行台灣對進口小客車關稅為17.5%，近期車市與產業圈盛傳，美製車關稅「很可能往0%靠攏」，也讓不少消費者開始盤算哪些車款可能先受惠。外媒與國內車媒整理指出，在台灣市場上，包含特斯拉多款車型、福特Mustang等屬於美國進口車；另外也有不少「品牌不是美國、但產地在美國」的車款，被點名可能落入降稅範圍。

不過，降稅不等於車價會「直接打到骨折」。財經作家陳重銘先前曾在社群貼出試算，認為若關稅歸零，部分車款降幅可能相當有感，甚至拋出「以後會不會滿街BMW」的想像，引發熱議；但產業界也隨即替市場降溫，提醒最終是否適用、適用哪些車種，仍要看談判文本與細項設計，且就算稅率往下，仍可能被美國製造成本、原物料與運輸費用吃掉一部分。

業界並指出，即便未來真的朝「美製車降稅」方向走，也不太可能一刀切讓所有類型車都同等待遇；較常見的推測是「美製小客車」優先調整。

