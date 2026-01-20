美製車降到0關稅？行政院證實：美方要求全面市場開放

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮（左）證實，美方要求我方全面市場開放。（圖／林煒凱攝）

台美關稅談判塵埃落定，行政院副院長鄭麗君宣布台美關稅15％不疊加，同時達成多項共識。行政院今天（20日）舉行記者會向國人說明，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮表示，美方要求我方全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，「談判團隊堅持守護國家產業利益、糧食安全、國防韌性等核心原則，一旦雙方簽署協議，談判團隊會完整報告。

行政院副院長鄭麗君日前宣布台美關稅拍板15%稅率不疊加，同時爭取232條款下的半導體及衍生品最惠國待遇；我方則提供美方2500億美元半導體投資、2500億美元信保。

行政院今舉行台美關稅談判說明記者會，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮說明，台美關稅簽訂日前雙方簽訂經貿合作備忘錄（MOU），將在後續進行簽訂貿易協定，關於協議內容，楊珍妮表示，美方要求對齊鄰近東南亞國家全面市場開放，且須參考我國與他國FTA開放情形。

楊珍妮指出，我方原則為秉持守護國家及產業利益、糧食安全與國防韌性，降稅產品清單一旦雙方簽署協定後將完整報告，也將依照《條約締結法》送交國會並提出影響報告。



