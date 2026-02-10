美製車零關稅壓境？經長：30億專款支持汽車相關產業

（中央社記者曾筠庭台北10日電）台美對等貿易協定即將簽署，美製車進口是否零關稅外界高度關注。經濟部長龔明鑫今天表示，初步評估若汽車關稅調整，對國內產值影響逾1%，整體仍屬可控，經濟部也已初步匡列約新台幣30億元，規劃專項支持國內汽車及零組件產業轉型升級，並協助業者強化自主研發與出口布局。

龔明鑫今天下午主持「臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會」，邀請車輛公會與9大本土車廠討論關稅事宜。

龔明鑫會後接受媒體訪問表示，政府在台美關稅談判尚未底定前，循例先與產業界進行座談，蒐集業者意見並預作因應準備，這也是過往討論出口對等關稅時的慣例作法。

龔明鑫說，在談判尚未定案前，政府會先與各產業進行方向性的討論，了解企業是否已有準備中的因應措施，以及希望政府提供哪些協助，藉此提前啟動行政準備，形成良性互動。

針對業者關切未來若台美談妥汽車關稅，是否會外溢適用至其他國家，龔明鑫強調，台美屬雙邊貿易協定，與其他國家無關，其他國家不會比照適用，相關措施僅限於美國汽車。

至於美國汽車的認定方式，龔明鑫說，仍須符合一定的原產地與附加價值規定，即在美國製造並具備相當附加價值，這也是國際間既有的原產地認定原則，此外，「小客車」與「小貨車」屬不同項目，未來將分開談判，關稅結果不一定相同。

在產業支持措施方面，龔明鑫表示，經濟部已初步匡列約30億元，規劃作為專項經費，專門支持國內汽車產業及相關零組件發展，協助業者因應衝擊、推動轉型升級。同時，業者希望確保專款專用，龔明鑫回應，其他產業另有不同預算機制支應。

龔明鑫提到，目前已委託智庫以模型初步評估汽車關稅調整對產業的影響，產值影響約為1%多，整體仍屬可控。龔明鑫指出，雖然表面上看似對美國汽車市場開放，「感覺好像要防守」，但座談中不少國內車廠也提出外銷與國際布局規劃，政府將協助業者行銷全球，不僅固守國內市場。

針對30億元專案內容，龔明鑫表示，經濟部將透過輔導團隊，主動與車廠接洽，了解其轉型或升級方向，並結合車輛中心、工研院等單位共同協助。

產業發展署署長邱求慧補充指出，部分國內車廠屬於技術母廠授權生產，30億元專案的重點之一，是協助業者建立自主研發能力，唯有掌握自主技術，才能真正出口並布局國際市場，補助也將擴及上下游零組件、設備與模具廠商，並納入國際認驗證費用，協助業者在國內完成驗證、加速進軍海外市場。

在出口布局方面，龔明鑫表示，台灣汽車零組件在國際售後市場原本就具備高度市占，未來希望進一步帶動整車出口，尤其透過自主開發技術，降低對母廠限制。龔明鑫指出，除傳統車廠外，電動車MIH體系已與日本車廠合作，部分產品可望回銷日本，電動商用車等新型態車輛也具發展潛力，不僅侷限於小客車，「將來電動化對台灣來講也有很大的發展機會」。

針對關稅影響評估，龔明鑫強調，目前是以最極端情境甚至零關稅作推估，產值影響仍約1%多，就業人數尚未進一步推估。

龔明鑫強調，短期一至兩年內對國內車廠的衝擊相對有限，因進口多為高單價車款，與國產平價車市場已有區隔，但中長期仍存在變數，政府將把握這段時間協助產業調整體質，以因應未來可能出現的競爭情勢。（編輯：林淑媛）1150210