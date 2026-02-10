美製車零關稅攤牌會議曝光 國產車廠最怕歐日開放大海嘯 經長龔明鑫：只會對美開放

經濟部召集9大車廠座談，聚焦美製車零關稅議題，國產車廠最擔心歐日後續開放壓力擴散。圖／陳宏銘攝

經濟部今（10）日下午召開「汽車製造產業座談會」，會議時間規劃90分鐘，主題直指台美關稅議題，外界解讀，這場會就是在為「美製車零關稅」提前攤牌。

這次座談會陣仗不小，經濟部邀請台灣車輛工業同業公會，以及9大本土車廠代表出席，包括中華、國瑞、裕隆、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等，幾乎國產車體系全到齊。

三陽工業董事長吳清源、鴻華先進董事長李秉彥、庫得科技董事長吳廣義都親自出席；國瑞汽車總經理古屋敷博文、裕日車總經理姚振祥、福特六和總經理陳文芳、車輛公會理事長李建輝、秘書長吳智魁也都列席。

這是一場國產車廠提建議、經濟部聽取意見，同時，提出降低衝擊的方案的會議，儘管經濟部初步框列30億元專項，支持汽車產業或是相關零組件，本質而言，就是一場國產車廠的「壓力測試」。

經濟部雖然稱台美經貿工作小組還沒正式宣布美製小客車關稅，但從準備動作來看，是朝汽車零關稅方向走。目前國產車關稅為17.5%，一旦美製車真的零關稅，短期衝擊其實真的沒有想像中來得大，因為美製車在台份額本來就不高，美國主流車型定位也和國產主戰場完全不重疊。國產車廠真正緊張的是「擴散效應」。

國產車廠最怕的不是美國車，而是後面歐盟、日本要求降關稅、甚至是零關稅。台灣進口車最大來源其實就是歐盟、日本，這才是國產車廠最怕的大海嘯。一旦美國拿到零關稅待遇，歐盟、日本會不會也跳出來要求比照辦理？龔明鑫當場的回應是：不會。給美國的汽車進口關稅優惠屬於台美貿易協定範圍，「跟其他國家沒有關係」，歐盟、日本並不適用。

只是業界聽完還是很難完全放心。政府之後真的能扛得住排山倒海而來的壓力嗎？

另一個爭議點也浮上檯面：什麼叫「美國汽車」？龔明鑫表示，美國車必須符合一定附加價值與原產地規定，也就是在美國製造，不能只是掛名。

此外，小客車與小貨車是分開談、不同項目。從目前訊號來看，小客車偏向零關稅方向推進，但小貨車可能有所保留，進口稅率不一定一樣。

至於，國產車產業鏈就業人口可能受到的衝擊，勞動部長洪申翰的回應則相對保守，並未提出具體說明。外界解讀，市場開放究竟會到什麼程度、可能帶來多少就業衝擊，目前相關評估恐怕仍未完整做出來。



