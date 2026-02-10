美製車零關稅確定了？經濟部砸30億護國產車 龔明鑫：影響國內產值約1%

針對台美貿易談判後續可能降低進口汽車關稅的議題，經濟部長今（10）日在經濟部與汽車產業座談，經濟部長龔明鑫表示，政府已做好充分準備，會把關稅項目分開，期望小客車與貨車的關稅分離，但不是所有進口車都會調整，只有美國進口車有關稅調整。

龔明鑫強調，初步框列新台幣30億元的專項經費，專款專用於支援國內汽車及其零組件產業的發展。這次與業者的互動非常良性，不僅是為了因應美方開放後的衝擊，更是要趁此機會協助本土車廠建立自主研發能量，將原本僅限於國內生產的體質轉化為具備國際出口競爭力的產業鏈。

進口車關稅都會調整？ 經部：只會有美國調整

媒體追問進口車關稅調整部分，龔明鑫回應，應該只會從美國進口、高單價的車款開始，歐洲車並沒有開放。媒體再追問歐洲車廠可能透過歐盟向WTO抗議施壓，龔明鑫認為，因為這是台灣與美國的單獨貿易談判，並不會涉及其他國家。

對國內汽車產值影響1% 風險可控

對於外界最關心的開放範圍與影響，龔明鑫明確指出，此次關稅調整僅針對台美貿易協定框架，因此優惠僅限於在美國製造且具備一定附加價值的車輛，其他國家並不能比照適用。根據經濟部智庫的初步模型推估，即便在最極端的情況下，對國內汽車產值的影響約落在1%左右，整體風險仍在可控範圍。

經濟部指出，由於美方進口車多為高價款式，與國產平價車款有明顯的市場區隔，因此短期內的直接衝擊有限，政府會利用這2、3年的緩衝期，透過輔導團與車輛中心的力量，協助業者進行體質調整與技術升級。

在產業配套措施方面，龔明鑫強調，30億元的專案款項將投入在技術研發、設備模具更新以及國際認證費用上。龔明鑫表示，過去許多車廠受限於技術授權，難以外銷，未來政府將補助上下游供應商提升能量，並在國內建置國際級的驗證場域，讓業者能更快速地打入全球市場。

