美製車「零關稅」時代來了？台灣車市迎千億級大洗牌

台灣對美製小客車與汽車零組件關稅有望降至零。（TESLA提供）

台美關稅協議進展再掀波瀾。國民黨立委王鴻薇發文表示，根據她掌握的資訊，我方已同意美製小客車與汽車零組件關稅降至零，保健食品關稅則將從30％調降至10％，農漁產品也同步擴大開放與降稅，引發市場高度關注。

美製車大軍蓄勢待發

隨著協議即將拍板，美製車進口台灣幾乎成定局。和泰車、裕日車、賓士、BMW、尚騰、特斯拉等六大車商早已啟動策略布局，準備擴大引進美國製造車款，車市氣氛明顯升溫。

各車廠早已為關稅做好佈局規劃。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

車商搶線 美車版圖擴張

和泰車不排除在既有Sienna之外，引進美國製大型SUV與皮卡；裕日車也規劃從美國導入三款新車。尚騰集團則搶先布局Jeep Sahara預售價209.8萬元、Rubicon 239.8萬元，被視為零關稅時代的試金石。

Jeep在台發表早已先做好0關稅的價格擬定。（圖／JEEP提供）

市占衝兩成 千億商機浮現

業界預估，關稅一旦下修，美製車價格具備下調空間，今年在台市占有機會由一成快速朝兩成邁進，銷售規模上看千億元。不只特斯拉可能轉向美國出口，賓士、BMW也可望擴大美製SUV進口，全面改寫台灣車市版圖。

