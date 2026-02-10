即時中心／徐子為報導



台美關稅簽訂後，傳出我方已同意美製小客車、汽車零組件「零關稅」，經濟部今（10）日也找車商「喝咖啡」。對此，經濟部長龔明鑫表示，若真的零關稅，對汽車產業的產值影響逾1%，雖短期內的影響不大，不過政府也已匡列30億元，輔導國內廠商升級轉型。





立委王鴻薇昨晚爆料，根據她所掌握到的訊息，美台關稅談判，我方已經同意美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至「零關稅」，保留中小貨車部份降稅。另外，在協定生效後六個月接受符合美國聯邦汽車安全標準及美國排放標準。



不過，這也並非首次有相關傳聞，上（1）月媒體就引述產業消息人士透露，我國進口美製車關稅稅率，高機率會從17.5%降至0%。



經濟部今邀包括車輛公會、中華車、國瑞汽車、裕隆汽車、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等國產車製造業者進行產業座談會，會議以閉門方式進行，與會業者也都未鬆口，僅稱交由經濟部對外說明。



至於美製車進口台灣零關稅是否已定案？媒體《聯合新聞網》報導，龔明鑫會後受訪未鬆口，僅稱雖然還沒定案，但有一些方向性的討論，政府想了解企業界希望官方可提供何種協助，讓政府有所準備，這是良性互動。



龔透露，根據智庫的推估，「最極端」情況下，對產值影響僅1%多，還算是可控，但對於就業人口的衝擊，則還沒推估出來。



若美製車真的零關稅，業者也期待，部分台灣沒生產的零組件也能零關稅互惠，進一步降低生產成本。對此，龔正面回應，若車商可降低車價回饋消費者，行政院會進一步討論。



龔明鑫也說，從美國進口的都是高駕車，而國產車則相對平價，市場有所區隔的，短期內要進口其他平價車有困難的，因此影響有限。



另外，外界也關注，若美車零關稅，那歐洲、日本車是否也會跟進，對此，龔明鑫則強調，除非雙方有進行雙邊貿易談判「否則不可能」。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／美製車「零關稅」真的要來了？經濟部今找車商「喝咖啡」

更多民視新聞報導

《陽光女子合唱團》有望達台灣影史第一！李遠喊：相信過年會破紀錄

「Fumi阿姨」踹飛北捷逼讓座婦 法院認「互毆」代價出爐

礁溪旅館頂樓「寶特瓶山」遇強風搖搖欲墜 負責人母親承諾改善

