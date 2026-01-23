美製車0關稅不等於車價下降！行政院證實美方要求全面市場開放，台灣進口車為何偏貴？

台美對等關稅確定調降為15%且不疊加稅率，雖美製車進口關稅並未隨之公布，但近日不斷傳出有機會調降，甚至朝向零關稅方向，台灣車市再度成為關注焦點。國內消費者關心，美製整車是否同步鬆綁，以及何時真正反映在車價上，成為近期車市熱議。焦點經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方要求台灣全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放，並參考過去我方與他國簽署自由貿易協定的開放程度，一旦雙方簽署協議之後，談判團隊會完整報告。

負責對美談判的行政院副院長鄭麗君日前表示，待與美國貿易代表署完成正式簽署後，將一次性對外說明市場准入與關稅調整內容。經濟部方面則透露，美國商品進入台灣的相關安排，預計於上半年陸續公告，最快農曆年前後就可能有明確方向。

楊珍妮：數週後簽「台美對等貿易協議」

台美對等關稅確定取得15%稅率不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇，我方要提供美方2500億美元的半導體投資、2500億美元信用擔保，政務委員楊珍妮坦言，關於美製車關稅，美方要求全面市場開放，對齊鄰近東南亞國家。

楊珍妮說明談判進展，台美雙方尚在最後核對我輸美產品豁免的對等關稅項目，以及我國對美進口降稅的品項，預計數週後簽署台美對等貿易協議。有關於協議內容，第一當然是關稅，美國希望市場全面開放，此次的貿易協定包含美車進口降稅，雙方正進行最後檢視核對工作，待雙方簽署協定，就立即向國人報告完整協定內容。

整車出廠降價幅度有限

根據《旺得富》報導，目前汽車生產高度依賴全球供應鏈，尤其關鍵零組件不一定來自美國，本身存在一定成本，若是整車出廠，對價格影響有限。業界也指出，並非所有美製車享有零關稅，僅小客車有機會降至零，而卡車、貨車等國產車型應該還是會維持現有稅率，以兼顧產業競爭力。

財經網美胡采蘋則在臉書發文表示，台灣投資美國科技業有很大優勢，有助於提升台廠競爭力，且汽車零組件產業每年外銷達新台幣9000億元，獲得15%最優惠關稅。談判上保零組件、放掉汽車關稅及貨物稅，「沒有必要再保護這些已經拿中國零件組裝成假國產車的不爭氣車商了，相信很快就能聽到汽車關稅貨物稅的好消息」。

汽車關稅之外的售價公式

有些人期待汽車關稅調整後，進口車價錢會大幅下降，但若從現行稅制結構來看，美規車零關稅只是整體成本的其中一部份。台灣進口車成本計算先有汽車關稅（一般進口為17.5%，若美規車降0%則取消此項），再來仍須加計25%～30%貨物稅，再依完稅價格加計5%營業稅。若以一輛原廠成本100萬元的進口車計算，即使汽車關稅降為0%，貨物稅和營業稅的累積仍占了一定比重。因此車價不會因零關稅直接等比下修，市場可能會出現「減少漲價幅度」，而非「價格腰斬」的情況。

以Toyota的Camry為例推估，美規售價約新台幣90萬，即便加上貨物稅與營業稅，台灣售價仍可能落在約107萬元上下。顯示真正讓進口車價格居高不下的並非汽車關稅，而是貨物稅制度本身。

可能有降價空間的車型

在政策尚未正式公告前，市場已出現前哨戰。以「越野王」形象聞名的Jeep，其台灣代理商寶嘉聯合去（2025）年底即提前調整定價策略，宣稱以「美車零關稅基準」重新設定售價，入門車型價格壓低至200萬元以下，被視為進口車市的重要風向指標。隨著零關稅預期升溫，市場開始盤點美國生產的進口車型，以下14款車被認為具備較高價格調整彈性：

Tesla Model S Model X Model 3 Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLS BMW X3 BMW X5 BMW X6 BMW X7 BMW XM Toyota Sienna Ford Mustang Infiniti QX60

若「關稅下調」與「進口美規車限制鬆綁」都發生，市場普遍預期，美製車導入成本將出現變化，進而牽動整體車市價格與品牌策略。部分投資圈人士點名，如「不敗教主-陳重銘」曾發文表示，賓士GLE、BMW X5、X6與Toyota Sienna等5車款，降幅可能達到4成，未來賓士車若最低200萬元入手，也可能會看到更多BMW上路。





不過，也有不少網友對「降關稅車價就會降」持高度懷疑，認為台灣的車市有自己的玩法；即便關稅歸零，在美國製造成本、原物料價格與跨洋運輸費用近年持續墊高，售價也不可能出現如此大幅下修，呼籲市場理性看待。