美製車0關稅？政院證實美要求全面市場開放

▲行政院今日召開台美關稅談判說明記者會，正副院長卓榮泰、鄭麗君皆出席說明。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.20）

[NOWnews今日新聞] 台美對等關稅談判成績斐然，包括調降為15％不疊加，此外成功爭取美國《貿易擴展法》第232條款下的半導體及衍生品「最惠國待遇」，更是全球第一個在晶片領域取得此優惠的國家。對此行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君今（20）日召開記者會向國人說明，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮報告時表示，美方要求全面市場開放，對齊鄰近東南亞國家、且須參考我國與他國FTA開放情形，而我方秉持守護國家及產業利益、糧食安全與國防韌性，「降稅產品清單，一旦雙方簽署協定後將完整報告」。

廣告 廣告

對於台美對等關稅簽訂日前雙方簽訂經貿合作備忘錄（MOU），也將在後續進行簽訂貿易協定，外界關注降稅產品清單，對此楊珍妮表示，美方要求全面市場開放，對齊鄰近東南亞國家、且須參考我國與他國FTA開放情形。

楊珍妮說明，我方原則為秉持守護國家及產業利益、糧食安全與國防韌性，降稅產品清單一旦雙方簽署協定後將完整報告，也將依照《條約締結法》送交國會並提出影響報告。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／讚鄭麗君超人體力、耐性 卓榮泰曝：多次壓力大到聲音顫抖

憶關稅9個月談判歷程 楊珍妮哽咽謝同仁日夜陪伴

2500億美元信保引關注！鄭麗君首度曝規劃：上限百億將分5期