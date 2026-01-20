美製進口車可能降為零關稅？ 楊珍妮曝大方向：列談判協商

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。（王千豪攝）

台美關稅談判達成協議，日前已經和美國商務部簽署投資合作備忘錄（MOU），未來數周將與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協議（ART），外界關心我方市場開放幅度。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今（20）天表示，美方要求我方全面市場開放，對齊鄰近國家、且需參考我國與他國 FTA開放情形；至於進口美製車關稅稅率是否調降，楊珍妮坦言，汽車市場開放會在市場開放的範疇內跟美進行協商。

行政院今天舉行「台美關稅談判說明記者會」，楊珍妮在說明時提到，美方要求全面市場開放，對齊鄰近國家、且需參考我國與他國FTA開放情形，但我方將秉持守護國家及產業利益、糧食安全、國防韌性等原則跟美方討論，目前降稅產品考量因素包含，一、美國無產製或我國未自美進口；二、台美產業互補性，減讓關稅有助減少我進口成本、三、我國仰賴進口的產品，對美降稅只會替代他國進口產品；四、有助我消費者多元選擇、消費用途與市場定位與我國產有區隔性等。

至於美製車關稅稅率是否調降，楊珍妮說，汽車市場開放的降稅會在這一大塊裡面跟美方進行協商，未來文本都要整個送給立法院進行審議。

行政院副院長鄭麗君說，美方在這次談判中，對各國都期待全面市場開放，尤其台灣貿易逆差是第六大，且持續攀升中，所以也期待我方相當程度的市場開放，不過基於糧食安全及相關軍工維護能力等，會跟美方協商，底定後會向各界說明。

