美製進口車關稅若降 台灣賓士：5車款優惠調整售價

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台灣賓士（Mercedes-Benz Taiwan）總裁賴恩凱今天表示，今年台灣豪華車市場成長可期，若美製進口車關稅降至零，他預期台灣賓士可能受益的部分美國車型，包括GLE、GLE Coupe、GLS、EQE SUV與EQS SUV等5款。

台灣賓士下午舉行概念車CONCEPT AMG GT XX在台現身記者會，賴恩凱（Mark Raine）會後接受媒體採訪。

根據資料顯示，2025年台灣賓士在台全年掛牌數2萬2900輛，休旅車系SUV仍是賓士（Mercedes-Benz）在台灣的銷售主力，2025年SUV銷售占在台賓士總銷量超過60%。

廣告 廣告

台灣賓士向記者說明，由台灣賓士進口來自全球各地生產的所有車款，確認已公布的各年式建議售價（MSRP）均維持不變，目前沒有進一步調降的規劃，但有多項購車優惠。

台灣賓士表示，由台灣賓士自美國生產引進的車型包含GLE、GLE Coupe、GLS、EQE SUV與EQS SUV等，若政府公布相關關稅調降措施，將把優惠回饋給消費者，並同步調整建議售價（MSRP）。

展望台灣今年豪華車市，賴恩凱表示，台灣經濟體質強勁，加上賓士持續在台灣推出新車款，以及台灣政府政策刺激推動，預期今年台灣豪華車市場成長可期。

媒體問及對於美製車進口關稅可能降為零的看法，賴恩凱指出，「政府在關稅談判上的努力非常值得肯定」，若相關政策落實，對於台灣整體車市來說將是正面的影響，對台灣賓士的銷售也是正面助益。

賴恩凱說明，若美製車進口關稅降至零，台灣賓士可能受益的部分美國車款，包括GLE、GLE Coupe、GLS、EQS SUV、EQE SUV這5款。

台灣賓士指出，上述5款車系占台灣整體賓士銷售量比重約25%。

賴恩凱重申，未來24個月內台灣賓士將在台灣推出超過25款新車，未來2年，台灣賓士將與經銷商夥伴共同在台灣投資超過新台幣5億元，升級服務據點與顧客體驗。（編輯：林淑媛）1150122