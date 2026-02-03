美製M1A2T坦克最後一批28輛生產完成 預計2月底至3月初運抵台灣

M1A2T戰車。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 美國軍事媒體《Defence Blog》報導，台灣向美國採購的108輛M1A2T艾布蘭（Abrams）主力戰車第三批、也是最後一批「28輛」，已於美國完成生產，目前正安排貨輪運送，預計於2月底至3月初或3月底前運抵台灣，完成全數交貨計畫。

第一批38輛戰車已於2024年12月運抵台北港，並於2025年10月底在陸軍584裝甲旅（新竹縣）完成訓練與測試後正式成軍。第二批42輛則於2025年7月交付，目前正在進行射擊訓練、夜間射擊、120毫米主炮實彈演習及系統整合測試，預計於2026年第二季完成鑑測並納入戰備部隊。

第三批M1A2T戰車預計將配屬負責北部地區（含首都防衛）地面防衛任務的第六軍團相關單位。國防部強調，交貨時程已協調妥當，以確保第二批與第三批訓練無縫接軌，避免戰力空窗期。第三批戰車抵台後，將進行類似訓練與鑑測程序，並舉行內部成軍典禮。

M1A2T軍購案是2019年國軍「銳捷專案」計畫採購項目，當年獲美國國會批准，總價值約13至14.5億美元，除戰車本體外，還包含相關後勤支援、訓練與配件。M1A2T為艾布蘭戰車的台灣專用型，具備整合式獵殺系統、先進觀瞄與夜視能力，以及強大的120毫米主炮與防護性能，遠優於國軍現役已服役超過20年的CM-11勇虎式與M60A3戰車。

國防部表示，M1A2T戰車成軍後，將大幅提升北部裝甲部隊的機動打擊與防禦能力，配合整體國防現代化計畫，強化不對稱戰力與戰備整備。

