美襲委內瑞拉前再度大幅增長 五角大廈披薩指數是什麼？

美軍在台灣時間3日下午對委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）發動突襲，並在成功逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦後將兩人押解至紐約，預計將於5日進行審判。

而就在美方公開此次突襲行動前，網路再度掀起有關五角大廈「披薩指數」的討論，專門記錄相關資訊的X帳號「Pentagon Pizza Report」，以及網站「Pentagon Pizza Index」都顯示，在美軍發動突襲前，五角大廈周邊的披薩店活動都有不尋常的大幅增長。

五角大廈披薩指數是什麼？

五角大廈披薩指數（Pizza Meter）是一個結合Osint（公開來源情報工具）的非正式指標，過去曾有多次在觀察到當地周邊披薩店出現異常忙碌後，美國隨即展開大規模軍事行動的先例。

根據《衛報》報導，去（2025）6月美國轟炸伊朗核設施時，在伊朗國家電視台首次播報德黑蘭爆炸的前一小時，五角大廈周遭的披薩店就被發現出現客流量大幅增長；美國紐約州議員蓋勒（Ben Geller）也曾在2024年發布貼文，指出當時華盛頓特區的「披薩指數」超標，與美國對外軍事行動相關。

事實上，這項指標並非近年才受到關注，1989年美國入侵巴拿馬前，五角大廈周邊披薩店外送即曾翻倍成長；1991年波斯灣戰爭的「沙漠風暴行動 Operation Desert Storm 」也有同一現象。《美聯社》記者就曾指出，若要快速了解世界局勢，看看五角大廈、白宮及CIA的披薩外賣情形即可一探端倪。

美國官方如何回應

針對披薩指數引發外界關注，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾在日前回應表示，他有注意到這些社群現象，並透露自己曾考慮過在隨機的夜晚訂很多披薩，好讓大家摸不著頭緒；五角大廈發言人也曾告訴《新聞周刊》，五角大廈裡有很多餐廳，不僅有披薩，更有壽司、三明治等食物可供選擇，認為過去披薩指數的時間軸不一定與事實相符。

除了披薩指數之外，撤僑往往也被視為重大事件即將發生前的正式指標，像是2025年美國對伊朗發動軍事行動前，就已先宣布撤離該地區的美國外交官及其家屬。