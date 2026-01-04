美襲委內瑞拉抓總統「中國雷達毀滅性癱瘓」王定宇：再被戳破牛皮

中國國家主席習近平。 圖：翻攝自新華社

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），震驚國際。外界關注，委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製軍武防禦體系，部署的中國製JY-27「反匿蹤」警戒雷達卻並未起作用，形同虛設。民進黨立委王定宇直指中國製造軍事系統面臨「毀滅性癱瘓」，中國軍事裝備再一次被戳破牛皮。

綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，知情人士透露馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國受審，美國司法部正式對兩人進行羈押並展開司法審判程序。川普表示，這次軍事行動中美軍部署了150架戰機，且全程美軍行動高效沒有任何裝備、士兵損失。

對此，王定宇說，本次美軍對委內瑞拉的軍事行動中，中國製造軍事系統面臨「毀滅性癱瘓」，中國雷達系統在第一波電子戰中全盲，地面重裝備未能發揮預期戰力即遭摧毀或遺棄。這是繼美軍轟炸伊朗核設施時，伊朗部署的中國最先進武器系統幾乎毫無作用後，中國軍事裝備再一次被戳破牛皮。

王定宇提到，軍事專家分析，這顯示了中國武器系統在面對美軍仍存在巨大的技術代差。委內瑞拉軍方多年來砸大錢引進中國製造的軍事裝備，打造了號稱「南美洲最現代化」的防禦體系。例如以中國JY-27反隱身雷達為核心的防空網，曾被認為能有效反制美軍F-22等隱形戰機，還有VN-16/18兩棲戰車的海軍陸戰隊更被視為區域內的裝甲勁旅。

王定宇也在發文寫道：「一、中國能『比照美國』嗎？前提完全不同。與委內瑞拉不同，台灣的政治領袖來自自由、公正的民主選舉，並非國際通緝的犯罪者；盟友是美、日、歐盟等民主陣營，而非中俄等威權國家。更重要的是能力差距：中國對台灣從不缺惡意，真正缺的是可行能力。中國不是美國，台灣更非委瑞內拉，若真辦得到，中國早已動手！」

王定宇接著指出：「二、美國行動的戰略意涵此次行動再次顯示美國在軍事科技、情報整合與精準執行上的壓倒性優勢，也凸顯中俄裝備與體系的無力反應。這不只是對古巴、哥倫比亞發出訊號，更是對與北京結盟的威權政權示警：後果真實存在。這是清楚的嚇阻展示。」

王定宇續指：「三、為何不需國會宣戰授權美國將行動定性為刑事執法而非對外宣戰。司法部依《美國法典》第21篇，以「毒品恐怖主義」等罪名，將馬杜羅視為犯罪分子而非合法元首；因此屬於逮捕逃犯、打擊犯罪的執法行動，無須國會宣戰授權。結論：民主、盟友、能力與法治定位，台灣與委內瑞拉完全不同。刻意混為一談，只是誤導。」

