美襲委內瑞拉能源股飆漲 美股道瓊大漲594點、台積電ADR漲0.83%

美股4大指數5日全數收漲，道瓊工業指數盤中觸及49000點大關，收漲近600點，再創新高。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 美國3日發起軍事行動抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），市場預期美國石油企業將從委內瑞拉石油基礎設施的重建獲益，導致能源類股應聲飆漲。美國股市4大指數5日全數收漲，其中道瓊工業指數盤中觸及49000點大關，收盤上漲近600點，再創歷史新高。

綜合外國媒體報導，美國對委內瑞拉採取軍事行動後，雪佛龍、埃克森美孚、康菲公司等石油巨頭受資金追捧，雪佛龍大漲5.10％、埃克森美孚上漲2.21％，此外由於美國成功突襲，軍工產業同樣也呈現漲勢，洛克希德馬丁上漲2.92％、通用動力公司大漲3.54%。

廣告 廣告

道瓊工業指數5日盤中觸及49000點大關，收盤強升近600點，締造歷史新高。標普500指數微漲0.64%，那斯達克指數同樣上揚0.69%。其餘焦點個股方面，特斯拉終結連七跌，5日收盤大漲3.10％，輝達小跌0.39％、蘋果小跌1.38%。台積電ADR上漲0.83%，收在322.25美元。

美股5日收盤，道瓊工業指數勁揚594.79點或1.23%，收在48977.18點。標準普爾500指數上漲43.58點或0.64%，收在6902.05點。以科技股為主的那斯達克指數揚升160.19點或0.69%，收在23395.82點。費城半導體指數攀漲78.98點或1.07%，收在7446.45點。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美襲委內瑞拉抓總統「中國雷達毀滅性癱瘓」王定宇：再被戳破牛皮

共軍｢學壞｣抓賴清德？呱吉指根本搞錯重點：中國有在講國際慣例嗎