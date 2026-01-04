美襲委內瑞拉逮馬杜洛讓中俄震怒！中國震驚：停止侵犯別國的主權

中共總書記習近平。 圖：翻攝新華網（資料照）

[Newtalk新聞] 美國對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子並將帶往紐約受審，川普隨後也公布了馬杜洛戴眼罩、手銬的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。中俄兩國隨即發表聲明表達強烈抗議，中國外交部震驚表示「美方霸權行徑嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權」。

綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪，正式對兩人進行羈押並展開司法審判程序。

作為委內瑞拉長期盟友，俄羅斯與中國第一時間表達強烈不滿。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）強烈譴責美方行為是對主權國家豁免權的「公然踐踏」，並要求美方立即釋放馬杜洛。中國官方媒體《新華社》報導提到，中國外交部對此「深感震驚」，重申反對干涉他國內政，並呼籲美方必須保障馬杜洛的人身安全。

中國外交部發言人指稱：「中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉丁美洲和加勒比海地區和平與安全，中方堅決反對。我們敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全」。

此外，中國外交部和中國駐委內瑞拉使館也提醒中國公民「近期暫勿前往委內瑞拉」，並呼籲已在當地人員和機構密切關注當地安全形勢，加強防範措施和應急準備，非必要不外出，務必遠離衝突或敏感地區。然而，就在馬杜洛淪被逮的前一天，馬杜洛在總統府會見中國特使邱小琪率領的代表團，聲稱委內瑞拉與中國是兄弟情誼。

隨著馬杜洛淪為階下囚，外界關注他與中國的盟友關係。《中國共產黨新聞網》資料顯示，馬杜洛曾於5月10日在莫斯科出席「蘇聯偉大衛國戰爭勝利80週年」慶典期間，與習近平進行會晤。當時習近平宣稱國結下「鐵桿友誼」，馬杜洛也熱情回應中國是「偉大的朋友」，雙方更宣示要加強「全天候戰略伙伴關係」，當時雙方握手的畫面還歷歷在目。

馬杜羅於2020年3月遭美國法院起訴，控告他與其他高階委國官員聯手哥倫比亞革命軍（FARC）從事古柯鹼販運和武器走私進入美國。川普政府去年11月將委國「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織（FTO）並實施制裁，認定馬杜羅為該集團首腦，公開懸賞5000萬美元緝捕。

馬杜洛曾任委內瑞拉外交部長、副總統，前總統查維斯（Hugo Chavez）2013年過世後，馬杜洛代任，延續左翼強人路線並多次連任，2024年再度當選引起反對派大規模示威。國際人權觀察（Human Rights Watch）指控，馬杜洛政權持續透過拘捕、酷刑、失蹤與殺害反對者來維持統治。

