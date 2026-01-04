美襲委內瑞拉逮馬杜洛！財經網美：哪個不長眼的打台灣會被斬首吧

美國總統川普與中國國家主席習近平。 圖：達志影像／路透社

[Newtalk新聞] 美國3日凌晨對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子並將帶往紐約受審，川普隨後也公布了馬杜洛戴眼罩、手銬的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉，震驚國際社會，掀起全球熱議。財經網美胡采蘋直言：「只剩下哪個不長眼的一打台灣應該就會被斬首了吧」。

綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪，正式對兩人進行羈押並展開司法審判程序。

胡采蘋指出，大家討厭的川普炸掉伊朗核基地後又圍住委內瑞拉、扣押要運到伊朗的油輪，導致伊朗通貨大膨脹、貨幣大貶值快變天，現在還抓了馬杜洛夫妻。以色列也打完，俄羅斯打4年才佔領不到20%領土，川普照三餐罵台灣卻通過史上最大、比美國前總統拜登（Joe Biden）時期小氣軍售更誇張的軍售，導致台灣將有比烏克蘭4年打掉的軍火還多的武器。

胡采蘋提到：「我弟剛剛問我世界大戰是不是快要來了，我跟他說我覺得這看起來是不是快要打完了，只剩下哪個不長眼的一打台灣應該就會被斬首了吧。雖然川普的經濟外交各種政策害我冒了一年冷汗，但不得不說這一年來邪惡軸心國已經被打得半殘了」。

