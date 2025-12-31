美襲委內瑞拉運毒碼頭 美聯社：屬CIA行動

根據兩名對行動細節知情的人士表示，美國中央情報局(CIA)上週對一處據信被委內瑞拉販毒集團使用的碼頭區域發動了無人機攻擊。由於事涉機密，這兩人要求匿名。

這是自美國9月開始對委內瑞拉進行空襲以來，首次在委內瑞拉境內的已知直接軍事行動，標誌著川普政府對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)政府長達數月的施壓行動顯著升級。委內瑞拉官員尚未承認這次攻擊。

川普總統(Donald Trump)26日接受紐約WABC電台主持人卡齊瑪提迪斯(John Catsimatidis)訪問時，首度提及這次行動，稱美國摧毀了某個「大型設施，船隻從那裡出發」。

29日在海湖俱樂部(Mar-a-Lago)接待以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)時，川普在與記者交流時補充道，這次行動的目標是「他們將毒品運上船隻的碼頭區域」。不過當被問到攻擊是由軍方還是中情局進行時，總統拒絕置評。

中情局和白宮(White House)官員也拒絕就此事發表進一步評論。負責監督美國在加勒比海地區行動的特種作戰司令部(Special Operations Command)發言人之一魏斯寇夫上校(Col. Allie Weiskopf)在一份聲明中表示，「特種作戰司令部並未參與此次行動，包括提供情報支援。」

這次襲擊標誌著自8月以來美國在加勒比海大規模集結兵力的行動升級。此後，美國至少對加勒比海和東太平洋地區涉嫌運毒的船隻發動了30次軍事打擊。最近，川普下令對進出委內瑞拉的受制裁油輪實施準封鎖。

美國有線電視新聞網CNN最先報導了中情局對此一行動的參與。

馬杜洛30日在一間國際女子領導學校發表長達1個小時的演說時，對中情局的行動隻字未提。(編輯：陳士廉)