美襲委內瑞拉》執法還是戰爭？ 解析美軍「斬首馬杜洛」：從鋼門爆破到法理爭議

這是一場震驚全球的「斷頭式」打擊。美東時間2026年1月3日凌晨，美軍發動代號「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），動員超過150架次戰機與特種部隊，直搗委內瑞拉首都卡拉卡斯，成功逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦。從戰情室的運籌帷幄到三角洲部隊的破門而入，這場行動不僅重寫了美委關係，更在國際法與地緣政治上投下了震撼彈。

究竟這場策劃數月的軍事豪賭，將如何重塑拉美格局？

凌晨的馬阿拉哥：決策核心的最後一哩路

根據《路透》獨家披露的細節，行動當晚，美國總統川普（Donald Trump）並未身處白宮，而是在佛羅里達州的馬阿拉哥俱樂部（Mar-a-Lago）。在國務卿魯比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）的簇擁下，川普透過直播監控這場高風險賭局。

參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將向媒體證實，這項計畫並非臨時起意，而是經過長達數月的精密部署。美軍在加勒比海地區集結了包括航空母艦、11艘戰艦及F-35戰機在內的強大火力，表面上維持「反毒行動」的姿態，實則為這場雷霆一擊做準備。川普在行動結束後接受《福斯新聞》專訪時直言：「我們針對各種情況都準備了戰機應對。」

特種部隊如何破門？

這場行動的細緻程度令人咋舌。《路透》引述消息來源指出，美軍精銳的三角洲部隊（Delta Force）事前搭建了馬杜洛藏身處的「1:1全尺寸模型」進行反覆演練。自去年8月起，CIA便已派遣小組潛入當地，甚至成功策反了馬杜洛身邊的親信，掌握其生活作息與精確位置。

行動於3日凌晨展開，美軍首先針對委內瑞拉境內的防空系統發動空襲，卡拉卡斯（Caracas）市中心的拉卡洛塔（La Carlota）空軍基地瞬間火光四射。隨後，載有特種部隊的直升機頂著地面砲火低空突防。面對馬杜洛藏身處號稱「堅不可摧」的鋼製防護門，美軍特戰隊員動用早已準備好的乙炔切割器與爆破工具，僅耗時數秒便強行突破。

據川普轉述，馬杜洛當時試圖逃往安全室，但因美軍突襲速度過快，他連門都來不及關上便束手就擒。清晨3時20分，載著馬杜洛夫婦的直升機飛離委國領空，隨後將人押送至兩棲攻擊艦「硫磺島號」上。川普隨即在社群平台發布了一張馬杜洛身穿灰色運動褲、雙手上銬的照片，宣告行動成功。

美軍「跨國抓元首」合法嗎？

儘管行動在軍事上取得了戰術勝利，但其合法性卻引發了巨大的法理爭議。《彭博》與《路透》的分析指出，川普政府試圖將此定義為「執法行動」，引用紐約大律師公會對馬杜洛涉及毒品恐怖主義的起訴書作為依據。然而，國際法專家普遍質疑這種說法。

哥倫比亞大學法學教授瓦克斯曼（Matthew Waxman）接受《路透》訪問時表示：「單憑刑事起訴書，並不足以構成推翻外國政府的軍事授權。」東北大學憲法專家保羅（Jeremy Paul）更直言，美國一方面稱其為執法，一方面又宣稱要「接管並治理」該國，邏輯上自相矛盾。

更為敏感的是，國務卿魯比歐承認，本次行動前並未通知美國國會，這引發了關於總統戰爭權的憲政辯論。儘管川普團隊強調，這是為了國家安全與打擊毒品，但聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過發言人警告，此舉「樹立了危險的先例」，並對違反《聯合國憲章》表示深切憂慮。

全球各國怎麼看？

這場行動如同一面照妖鏡，映照出全球地緣政治的複雜光譜。

支持方： 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）第一時間道賀，讚揚川普展現了「歷史性的領導力」；阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）則以其一貫的自由意志主義立場，高呼「自由萬歲」，力挺美方行動。

強烈譴責方： 委內瑞拉的最大債權國中國反應最為激烈。中國外交部強烈譴責美方「公然侵犯主權」，並對一國元首動手表示「深感震驚」，批評這是霸權主義行徑。俄羅斯與伊朗亦發表聲明，要求美方立即釋放馬杜洛。

審慎保留方： 歐洲盟友的態度則顯得微妙。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，需要時間進行複雜的法律評估，強調過渡政府必須具備正當性；英國首相施凱爾（Keir Starmer）雖然表明「不會為馬杜洛政權感到惋惜」，但也強調維護國際法的重要性。

馬杜洛被捕後 委國接下來會發生什麼事？

隨著馬杜洛被押往紐約受審，委內瑞拉留下的權力真空令人擔憂。川普宣稱美國將「治理」委內瑞拉一段時間，直到能進行安全移交。然而，正如許多拉美國家領袖所擔心的，若缺乏完善的過渡計畫，這個擁有世界最大儲油量的國家，極可能陷入更長期的內戰與混亂，成為美國外交政策的下一個泥淖。