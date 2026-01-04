美襲委內瑞拉》川普搶回被偷走的石油、劍指中國債權？ 全球油價影響一次看

「我們要奪回那些被偷走的石油！」美國總統川普（Donald Trump）在委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）被捕後的這句宣言，赤裸裸地揭示「絕對決心行動」背後的能源戰略。委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲量，卻因多年制裁與管理不善而產能崩跌。

隨著親美政權可能上台，華爾街與休士頓的石油巨頭們正摩拳擦掌。然而，基礎設施的殘破、高達千億美元的債務黑洞，以及中國在當地的深層佈局，都預示著這場「石油復興」將是一條漫長而佈滿荊棘的道路。

美國如何讓自家石油重返委內瑞拉？

2026年1月3日，美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，此舉引起全球高度關注。雖然川普政府多次強調行動是為了打擊芬太尼與古柯鹼販運，但《彭博》分析指出，石油始終是美委關係的核心槓桿。委內瑞拉在1990年代曾是全球產油大國，日產量超過300萬桶，如今卻跌至僅約100萬桶，佔全球產量不到1%。

川普在記者會上毫不避諱地表示，美國石油公司將重返委內瑞拉，「花費數十億美元修復基礎設施，並開始為該國賺錢」。白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）更在社群媒體上將過去委國國有化並沒收埃克森美孚（ExxonMobil）與康菲石油（ConocoPhillips）資產的行為，定調為「對美國財富的最大竊盜」。這顯示出，讓美資石油巨頭重返該國，是川普政府後續佈局的重中之重。

願景雖然宏大，但執行難度極高。《路透》引述能源專家的看法潑了一盆冷水。CHRIS Well Consulting業務發展總監克里斯汀（Mark Christian）指出，美國公司在確認能獲得付款且安全無虞之前，絕不會貿然重返。

哪些美國公司早在委國布局？

目前，雪佛龍（Chevron）是唯一在委內瑞拉仍有運作的美國大型石油公司，且僅限於特定合資項目。萊斯大學貝克研究所（Rice University’s Baker Institute）拉美能源項目主任莫納爾迪（Francisco Monaldi）分析，康菲石油因被積欠超過100億美元的資產賠償，可能是最急迫想要重返談判桌的公司，唯有重返當地運作，才有可能追回鉅額損失。

然而，委內瑞拉石油公司（PDVSA）的設施年久失修，技術人才流失殆盡。能源戰略家歐唐納（Thomas O’Donnell）預估，即便政權和平轉移，也需要5到7年的時間，並投入巨額資金修復設備，產能才可能顯著回升。

中國是委國能源戰場上的「關鍵變數」？

在經濟戰場上，無法忽視的「房間裡的大象」是中國。多年來，中國是委內瑞拉最大的債權國與石油買家。根據《彭博》數據，中國過去透過「石油換貸款」協議，向委內瑞拉提供了約600億美元的融資。

由於美國的制裁，委內瑞拉的石油出口長期依賴「影子船隊」（Ghost Ships），透過關閉追蹤訊號、在海上進行船對船轉運，最終流入中國山東的獨立煉油廠（Teapots）。中國外交部在軍事行動後強烈譴責美方，除了政治立場外，更隱含著對鉅額債權可能打水漂的擔憂。

若美國接管委內瑞拉並主導政權更迭，勢必會優先保障美資企業的利益，中國在當地的能源資產與債權將面臨極大的不確定性。這可能導致美中在拉美地區的經濟角力進一步升級。

委國變局 會立刻牽動全球油價嗎？

至於對全球油價的影響，市場反應相對冷淡。休士頓大學能源研究員赫斯（Ed Hirs）向《路透社》表示，由於目前全球石油市場本就處於供過於求的狀態（Supply Glut），加上委內瑞拉目前的出口量大多流向中國與古巴，對美國本土油價的短期影響微乎其微。

長遠來看，若委內瑞拉能重返國際市場，其豐富的重質原油（Heavy Crude）對於美國墨西哥灣沿岸的煉油廠將是一大利多，因為這些煉油廠的設計正是為了處理此類原油。然而，這一切都建立在一個巨大的「假設」之上：委內瑞拉能夠在美國的強勢介入下，避免陷入長期內戰，並建立一個穩定、親商的新政府。正如歷史上美國在伊拉克與利比亞的經驗，推翻政權往往只是最簡單的一步，如何重建經濟，才是真正的難題。