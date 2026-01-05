美襲委內瑞拉80死！古巴當局證實32人喪命

▲古巴政府證實，有32位公民在美軍襲擊委內瑞拉的行動喪生。示意圖，圖為古巴士兵2024年12月20日在首都哈瓦納參加遊行。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日對委內瑞拉發動突擊，逮捕被美通緝的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦。川普透露馬杜洛的隨扈「有很多古巴人在行動中死亡」，古巴政府4日證實有32名公民死於美軍行動。

據路透社、紐約時報等外媒報導，川普在專機上受訪時談及襲擊委內瑞拉時說，「我們這邊沒人死亡。但他們死了很多人。很不幸，很多古巴人為了保護他而被殺。」

委內瑞拉國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino López）4日在全國電視演說表示，馬杜洛在被美軍逮捕前，其大部分警衛人員，包括軍人與平民，已在美軍突襲中遭到冷血殺害。雖委國並未公布確切死亡人數，但該國高層表示，美軍攻擊造成的死亡人數已攀升至80人，死者包括馬杜洛的隨扈與平民。

古巴政府4日也聲明，美軍此次行動造成32名古巴公民死亡，將在5日及6日舉行哀悼活動，悼念罹難者。古巴當局確認，所有死者都是古巴武裝部隊和情報機構的成員。

喪生的古巴公民據悉是應委內瑞拉政府請求，代表古巴革命武裝力量部及內政部，赴委執行任務。古巴是委內瑞拉政府的親密盟友，多年來一直向委內瑞拉派遣軍隊和警察部隊協助其行動，自從馬杜洛上台以來，古巴政府也持續為其提供保全服務。目前尚不清楚有多少古巴人在負責保護委內瑞拉總統時遇難，也不清楚有多少人可能在其他地方喪生。

