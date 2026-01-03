美襲擊委內瑞拉 活逮馬杜洛

委內瑞拉首都卡拉卡斯於當地時間3日凌晨2時左右傳出多起爆炸聲，美國總統川普證實美軍展開這次空襲，成功抓獲委國總統馬杜洛夫婦，將2人押送離境。川普也將在美東時間上午11時，召開記者會回應此事。據悉，馬杜洛將被押送至美國受審。委國則要求聯合國安理會召開緊急會議回應美國攻擊。諷刺的是，馬杜洛才在上周稍早喊話，願意在任何時間、地點，與美國討論打擊毒品走私與美國對委國石油產業投資。

被捕前一天 馬杜洛見陸特使

就在前一天，馬杜洛在總統府會見大陸政府拉美事務特別代表邱小琪率領的代表團，強調委內瑞拉與大陸是兄弟情誼。在美委軍事升溫數月以後，美國終於對委內瑞拉展開陸地行動。卡拉卡斯在當地時間3日凌晨1時50分傳出第一起爆炸，民眾目擊數架委國並未擁有的雙旋翼直升機於當地上空盤旋。卡拉卡斯附近數個軍用與民用設施，包含卡洛塔空軍基地、位於市中心的提烏納要塞、北邊港口拉圭拉與濱海城市伊格羅特等地都冒出滾滾濃煙，也有民眾拍到許多車輛與人員匆忙逃離提烏納要塞。

川普稱將介入委國石油業 安排接班人

在美東時間3日上午11點（台北時間午夜12點）的記者會前，川普接受《福斯新聞》電訪時表示，美國未來將「深度參與」委內瑞拉的石油產業。他提到，美軍在抓獲馬杜洛的行動中，有數人受傷，但無人死亡。川普也提到，馬杜洛夫婦正被美軍艦送往紐約受審。

當被問及是否會支持目前身在挪威的反對派領袖馬查多？川普稱，正就委內瑞拉領導層的下一步安排作出決定。他說，「我們現在必須考慮一下這個問題。委國有副總統…但馬杜洛的當選簡直是恥辱。」美國司法部長邦迪發文細數馬杜洛2020年在紐約南區被指控罪名，包含毒品恐怖主義陰謀、走私古柯鹼、非法持有槍械與爆裂物等，表示馬杜洛及其妻子已被起訴，很快就會在美國接受嚴厲審判。美國起初並未公開回應這起攻擊，據悉，馬杜洛的行蹤由CIA掌握，川普數月前授權CIA在委國境內展開祕密行動。知情人士告訴CBS，捉捕馬杜洛的行動由精銳的三角洲部隊完成，《華盛頓郵報》過去曾引述消息人士報導，若美國有意在委國境內展開陸地行動，可能動用這支部隊。

美已起訴委總統 稱涉毒品恐怖主義罪

委國副總統羅德里格斯證實，當局並不知道馬杜洛夫婦行蹤，喊話川普政府立即公布兩人尚在世的證據。有知情人士透露，川普在空襲前數日就批准美軍對委國展開攻擊，原先美軍官員討論在耶誕節執行任務，但當時美國已先空襲奈及利亞境內ISIS基地，耶誕節後數日給了美軍更多襲擊窗口，但基於氣候因素延遲。

空襲發生前，美國聯邦航空總署於美東時間凌晨1時發布4則飛航公告指，基於與持續的軍事行動有關的飛行安全風險，禁止美國商用飛機在委內瑞拉領空以任何高度飛行；觀測美軍是否展開重大行動的「五角大廈披薩指數」也顯示，數家位於五角大廈的披薩店在當地時間2日晚間9時至12時之間有大量訂單出現。

陸強烈譴責 俄羅斯批武裝侵略

這起空襲引起委國盟友譴責，大陸外交部痛批，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。哥倫比亞總統裴卓發文指出，哥倫比亞政府反對任何可能使局勢升溫的片面軍事行動；古巴總統狄亞士發文譴責美國這起「犯罪攻擊」；伊朗外交部也聲明譴責這起攻擊違反委國主權、領土完整與《聯合國憲章》。俄國外交部聲明力挺委內瑞拉，譴責美國「武裝侵略」。