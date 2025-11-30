美西兩港10月交出截然不同成績單

根據英國航運相關網站表示，面對貿易政策變動與庫存調整，美國西岸洛杉磯（Los Angeles）與長堤港（Long Beach）在十月交出截然不同的成績單，也為二○二五年最後幾個月貨運走勢增加許多不確定性。

美國加州洛杉磯港十月貨櫃處理量共計八十四萬八千四百三十一TEU。該港執行長塞羅卡（Gene Seroka）解讀，今年持續貿易波動下，這是相當穩健的表現。洛杉磯港前十個月累計處理八百六十五萬五千四百八十九TEU，較去年同期成長二％，並朝向全年突破一千萬TEU的里程碑邁進。

塞羅卡指出，十一、十二月的貨量預期將較去年同期減少，主因去年此時進口商為因應潛在關稅提前出貨；而目前零售與製造業庫存普遍充足，補貨需求趨緩。

洛杉磯港十月進口量較去年同期下降七％，至四十二萬九千二百八十三TEU，出口量則小幅增加一％，至十二萬三千七百六十八TEU；空櫃量下降八％，至二十九萬五千三百八十TEU。

相較之下，美國加州長堤港十月表現較為疲弱，貨櫃量八十三萬九千六百七十一TEU，較二○二四年同月大減十四點九％，去年同月仍是長堤港建港一百一十四年以來最繁忙的一個月。

其中進口量較去年同月減十七點六％，出口量則下降十一點五％。儘管如此，長堤港今年前十個月累計貨櫃量仍達八百二十二萬九千九百一十六TEU，較去年同期增加四點一％。

長堤港執行長寇德羅（Mario Cordero）提醒，儘管貨物流動仍順暢，但消費者可能即將面臨價格壓力。過去部分關稅成本由製造商與零售商共同吸收，但隨著二○二六年逼近，更多成本將轉嫁給消費者。

據Descartes Systems Group十一月全球航運報告，美國十月整體貨櫃進口量為二百三十萬六千六百八十七TEU，較九月微減零點一％，較去年同期下降七點五％；年初曾接近十％的年增率，如今累計僅剩零點九％。

中國仍為美國最大進口來源國，十月占比三十四點九％，月增五點四％，但較去年同期減十六點三％。

Descartes產業策略總監Jackson Wood指出，十月數據顯示美國進口商面對地緣政治摩擦與監管變動，持續採取謹慎策略。

隨著年底購物旺季到來，西岸港口主管強調供應鏈協作依舊順暢。長堤港營運長Noel Hacegaba表示，在持續政府關門情況下，供應鏈仍展現高度韌性。展望年底，美國西岸港口貨量走勢仍將受庫存水準與持續變化的貿易政策所影響。