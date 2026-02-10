美西方為黎智英發聲 港府深夜發文反駁

（中央社記者張謙香港10日電）針對美國等西方國家為香港壹傳媒集團創辦人黎智英發聲，香港當局昨天深夜發文，譴責美西方藉著黎智英案的判刑，污衊和攻擊香港。

黎智英因為觸犯港區國安法，昨天遭法院重判入獄20年，據報導，美國國務卿盧比歐隨後說，「這表明北京不惜一切代價打壓在香港倡議基本自由的人士，違背中英聯合聲明，盼當局准予他人道假釋。」

盧比歐並質疑香港對黎智英的「判決不公」。

對於美西方為黎智英發聲，港府發言人說：「多個美西方國家、反華媒體、組織及政客等藉此針對香港特別行政區（特區）作出污衊抹黑和攻擊，甚至詆毀法庭依法獨立作出的裁決及判刑，特區政府堅決反對此等卑劣行徑，並予以強烈譴責。」

發言人重申：「香港特區是法治社會，『香港國安法』和『維護國家安全條例』明確訂明防範、制止和懲治危害國家安全犯罪，應當堅持法治原則。倡議某種背景的人不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。」

發言人並強調，香港將會一如既往，依法有效防範、制止、懲治危害國家安全的行為和活動，同時保障香港居民和在香港的其他人的合法權益。

另外，在黎智英遭判刑後，外界開始關注港府會否把他移交給英國，因為黎智英擁有英國護照，而香港與英國於1998年簽訂的移交被判刑人協議仍然生效。

根據明報今天的報導，根據相關協議，被判刑人如果要求被移送英國，必須是英國公民或與英國有密切聯繫者，以及港、英及被判刑人同意移交，且已作出終局判決。

報導引述保安局的資料指出，香港主權轉移以來，有62名判刑人由香港移送至其他地區，當中19人移送到英國。

不過，保安局局長鄧炳強昨天回應相關問題時說，「黎智英是中國人，他在香港、中國犯法，在香港、中國服刑是非常合理的。」（編輯：廖文綺）1150210