美要公民急徹伊朗! 伊稱正「四線作戰」嗆 : 若被美攻擊 將給「永生難忘」教訓

伊朗示威近一步升級，美國評估直接動武的可能，以色列宣稱擊斃伊朗指揮官。 圖：翻攝自@globaleksen1

[Newtalk新聞] 據美國媒體 12 日報導，美國國務院要求美國公民立即離開伊朗。伊朗外交部 12 日召見英國、法國、德國和義大利駐伊朗大使，表示伊朗反對以任何形式在政治或媒體層面支持參與騷亂事件的「暴徒」，此類行為將被視為對伊朗內政的干涉。

伊朗議長卡利巴夫 12 日在伊朗首都德黑蘭舉行的集會上發表講話說，如果伊朗遭到攻擊，將給美國「永生難忘的教訓」。

卡利巴夫說，目前伊朗正在「四線作戰」，包括經濟戰、心理戰、與美國和以色列的「軍事戰爭」，以及「反恐戰」。

伊朗安全部隊已殺紅了眼，竟動用裝載重型機槍的卡車駛入市區，對著手無寸鐵的示威群眾進行無差別掃射。 圖：翻攝X（前推特）

卡利巴夫說，如果美國再次對伊朗發動攻擊，伊朗軍隊將給美國總統川普一個「永生難忘的教訓」。

卡利巴夫 11 日說，如果美國對伊朗發動打擊，伊朗將把以色列以及美國在中東地區的軍事基地視為「合法目標」予以還擊。

當地時間 12 日，伊朗最高領袖哈梅內伊在當天該國大規模集會後發表致伊朗人民的讚揚信。哈梅內伊表示，伊朗人民粉碎了境外敵人企圖利用伊朗內部「雇傭兵」實施的陰謀。

美國國務院呼籲在伊朗的美國人儘速離開。 圖 : 翻攝自國務院官網

當地時間 12 日下午，大批當地民眾聚集在伊朗首都德黑蘭的革命廣場舉行大規模集會，強烈譴責「武裝恐怖分子」實施的暴力和恐怖行徑。

此外，伊朗的大布裡士、阿巴丹、北呼羅珊及全國多個地區的民眾紛紛參與大規模集會，譴責近期發生的騷亂和恐怖事件。

伊朗外交部長阿拉格齊 12 日接受卡達《半島電視台》採訪時表示，伊朗做好了應對一切可能的準備，希望美國作出「智慧的選擇」。如果美國選擇軍事手段，伊朗也做好了準備。

阿拉格齊表示，與以色列去年 6 月突襲伊朗引發「12日戰爭」相比，伊朗這次「軍事準備充足、範圍廣」。

以色列12日戰爭，夜襲伊朗數十個目標，以軍這次襲擊代號「雄獅崛起」，針對的伊朗的核計畫及其遠端導彈能力，這是一次「先發制人、精確、聯合的攻勢」 圖 : 翻攝自牛彈琴

他指出，美國和以色列意圖通過製造混亂，實現通過戰爭沒有實現的目標。伊朗決不允許來自外界、尤其是以色列支援的「恐怖組織」持續活動。

就伊朗與美國進行雙邊會晤的可能性，阿拉格齊表示，相關提議「正在研究中」。

據《半島電視台》報導，伊朗國防部長納西爾扎德 12 日說，一旦伊朗「國家利益」遭到襲擊，伊朗將襲擊敵人在任何地方的設施，任何為敵人襲擊提供支援和基地的國家將被視為敵人。

當地時間 12 日，美國總統唐納德·川普在其社交媒體「真實社交」發文稱，即日起，任何與伊朗伊斯蘭共和國開展商業往來的國家，在與美國進行的任何商業活動中都將被徵收 25% 的關稅。

