美要對伊打滅國之戰? 「這戰機」現身歐洲 壓制伊防空、指揮體系 美佈局電磁戰

美國空軍新一代EA-37B戰略級電子戰飛機日前現身德國拉姆施泰因空軍基地。 圖：翻攝自 騰訊網 裝甲鏟史官

在美伊關係急速惡化、中東安全情勢高度緊繃之際，美國一架罕見的新一代戰略級電子戰機，日前自美國本土飛抵德國萊姆施泰因空軍基地，引發外界質疑，美方是否正為對伊朗的高強度軍事行動，甚至「國家級癱瘓作戰」鋪路。

EA‑37B 是美國空軍最新服役的戰略與戰役級電子戰平台，專責壓制敵方防空、指揮、通訊與雷達體系，被視為美軍未來大規模衝突中的關鍵電磁攻擊工具。由於該型機數量極少、調動高度敏感，其此次現身歐洲，被不少軍事觀察人士解讀為美國在中東潛在軍事行動前，釋出的重要戰略訊號。

不過，根據美軍與防務媒體公開資訊，EA‑37B 此次部署屬於既定的歐洲巡迴展示與盟軍協同計畫，是該型機首次向北約盟邦公開亮相，目前仍處於戰力形成與測試階段，尚未具備實際參戰能力。美軍也未證實該機將轉進中東，顯示其現階段更具象徵與威懾意義。

美軍計畫以 F/A-XX 取代 F/A-18E/F 「超級大黃蜂」與 EA-18G 「咆哮者」電子攻擊機，做為美軍航母的第六代艦載機。 圖：翻攝自 騰訊網 直新聞

儘管如此，美國針對伊朗的整體軍事布局，已在近期明顯升溫。美軍中央司令部轄區內，目前集結航母打擊群、多型戰機與防空反導系統，整體兵力進入高度戒備狀態，被外界視為已具備在短時間內對伊朗發動高強度精準打擊的能力。

在實際可動用的電磁戰力方面，美軍目前對伊朗的核心裝備，仍以 EA‑18G「咆哮者」電子戰機與 RC‑135V/W 電子偵察機為主。RC‑135 系列長期在伊朗周邊空域活動，持續蒐集防空雷達、通訊與指揮鏈路等電磁訊號，建立完整的電磁態勢圖。EA‑18G 則可對防空系統實施干擾、欺騙與壓制，為空襲與遠程打擊行動創造突破窗口。

美軍在伊朗周邊國家部署「薩德」防空飛彈（THAAD）系統。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號

軍事分析指出，若美國未來選擇對伊朗動武，行動型態可能不僅限於象徵性打擊，而是結合「遠程精準轟炸、電磁癱瘓與特定目標行動」的複合模式。電磁頻譜作戰將在第一時間切斷伊朗防空與指揮體系，使其陷入資訊失能狀態，為後續軍事行動鋪路。

在此背景下，EA‑37B 的亮相，雖未直接投入中東戰場，卻被視為美軍「滅國級作戰能力」的代表性平台之一。其出現，使外界再次聚焦美國在電磁戰領域的長期布局，也凸顯美伊衝突一旦升級，衝擊恐將不只侷限於戰術層面，而是牽動整個區域安全架構。

