美要我資助在菲基地 名醫轟：好大的盤子

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）近日要求台灣資助美軍在菲律賓基地的升級，被國民黨立委賴士葆質疑是「盤子」，外交部次長吳志中24日坦言，「有這樣的政策建議」，但既是建議，代表可討論。對此，時常評論時事的名醫蘇一峰砲轟，「台灣真的是好大的盤子」。

《日經亞洲》20日報導，美國國會授權成立的獨立機構「美中經濟暨安全檢討委員會」18日公布年度報告，其中提議國會指示國務院運用外國軍事銷售管道，將呂宋島、巴拉旺島基地的升級服務「出售」給台灣，美國國防安全合作署將與國防部承包商簽訂合約，菲律賓將受益。

立法院外交及國防委員會24日邀國安局、外交部，進行「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」專案報告並備質詢。賴士葆質詢USCC報告中提及要求台灣資助美軍在菲律賓軍事基地升級工程，吳志中坦承，美方有此政策建議，但強調既然是「建議」，代表還有討論空間。

對於美國要求我國資助美軍在菲基地升級，蘇一峰今（26）日在臉書發文砲轟，台灣有事，美國不知道有沒有事，但菲律賓基地有事，居然變成台灣的事，「台灣真的是好大的盤子」。網友們也在蘇一峰的貼文留言表示，「莫名其妙至極」、「老美慷他人之慨，太超過了」、「被當超級盤子」、「凱子外交來臨了」。

