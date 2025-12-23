美要打造川普級核武戰艦 呂禮詩突破最大盲點：船塢在哪裡？

美國總統川普昨（22）日宣布，計劃打造新型川普級（Trump-class）戰鬥艦隊，新艦將比以往任何艦艇更大、更快、更強大，以鞏固美國海軍優勢。對此，海軍前艦長呂禮詩質疑，船塢在哪裡？沒有中壓直流系統，川普級戰艦的艦上電力怎麼夠？也直言，該艦全是現有裝備的大雜燴，實在了無新意。

綜合外媒昨天報導，川普宣布，短期內預計會打造10艘川普級戰艦，最後將打造20至25艘，以擴大「黃金艦隊」，這些新型戰艦將成為「黃金艦隊」的核心。川普也提到，自己已批准開建「兩艘嶄新、非常大型、有史以來美國建造過最大戰艦」。

美國海軍部長費蘭（John Phelan）表示，這項造艦計畫最後在噸位和火力方面，將超越史上任何時期，且零組件將在美國每一州製造，這些戰艦不僅將配備美國戰艦有史以來最大的艦砲，還將搭載核武裝的海基發射巡弋飛彈，而首艦將命名為「挑戰」號（USS Defiant）。費蘭還提到，川普級戰艦是愛荷華級戰艦的升級版，這艘新戰艦將指揮從戰艦到無人機，還有這之間的一切，「我們將讓戰鬥群再次偉大，這只是總統將要打造的『黃金艦隊』一部分，我們將以他提到的投資來建造」。

而針對川普宣布打造川普級戰艦，呂禮詩今天在臉書發文質疑，自己只想問，康乃迪克號核潛艇5年都修不出來的船塢在哪裡？沒有中壓直流系統，川普級戰艦的艦上電力怎麼夠？他更直言，其他全是現有裝備的大雜燴，實在了無新意。

