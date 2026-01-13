美要求台積電再擴廠、設備股應聲大漲 漢唐「亮燈」重返千元大關

市場傳出，台美關稅協議可望達成，台灣出口商品的關稅稅率降至 15%，待遇同於日、韓，而晶圓代工龍頭台積電（2330）承諾在美國亞利桑那州再蓋至少 5 座半導體晶圓廠。 圖：取自台積電官網（資料照）

[Newtalk新聞] 市場傳出，台美關稅協議可望達成，台灣出口商品的關稅稅率降至 15%，待遇同於日、韓，而晶圓代工龍頭台積電（2330）承諾在美國亞利桑那州再蓋至少 5 座半導體晶圓廠。

受此消息影響，台廠半導體設備、半導體封裝股今（13）日攻高，漢唐（2404）、東捷（8064）截至中午 12 時攻上漲停，帆宣（6196）大漲逾 6%，亞翔（6139）、聖暉*（5536）也漲逾 3%。

《紐約時報》周一（12 日）報導，美國總統川普（Donald Trump）政府與台灣的貿易協議談判已近尾聲，雙方有望宣布美國調降對台進口關稅至 15%、且稅率不疊加，對應條件是台積電要在亞利桑那州加碼投資，預計將新建至 5 座半導體晶圓廠，使總廠數來到 12 座廠。此次法說會，資本支出是落在 450～500 億美元或超過 500 億美元將成市場焦點。

台積電ADR周一以利多反應，台股台積電開盤後也再創歷史新高，拉抬台股上漲。而與台積電同行赴美建廠的漢唐、帆宣、亞翔皆大漲，其中，漢唐早盤重返千元大關，股價最高觸及 1,080 元漲停版；半導體封裝設備商東捷也攻上 55.8 元「亮燈」。

另外，無塵室機電整合大廠聖暉*早盤攻高至 845 元，漲 6.8%；機電建構統包系統亞翔一度重回 600 元價位，股價衝高至 617 元，上漲 6.5%；探針三雄旺矽（6223）、精測（6510）以及穎崴（6515）上漲。

其次，半導體封測族群表現仍強，包括力成（6239）攻上漲停 242 元，台星科（3265）也大漲 7.6%、華東（8110）漲 6.15%、矽格（6257）漲 5.4%、日月光（3711）漲 2.5%、京元電（2449）則小漲 0.2%。

