美要求委國切斷與陸經濟聯繫 北京：中委合作受國際法和法律保護

美軍1月3日凌晨入侵委內瑞拉，活捉馬杜洛夫婦並押送至紐約審判引發國際關注。有報導稱，川普政府要求委內瑞拉代理總統羅德里格斯，必須切斷與大陸的經濟聯繫，在石油生產方面只能和美國合作。對此，大陸外交部發言人毛寧7日於記者會上強烈譴責美方對委內瑞拉主權的侵犯，並強調大陸和委內瑞拉的合作是兩個主權國家的合作，受到國際法和兩國法律的保護。

大陸外交部發言人毛寧。 （圖／翻攝大陸外交部官網）

大陸外交部7日舉行例行記者會，委內瑞拉局勢對大陸的影響成為記者會關注焦點。有記者提問，稱美媒報導，川普政府已告知委內瑞拉代理總統羅德里格斯，必須切斷與大陸、俄羅斯、伊朗和古巴的經濟聯繫，在石油生產方面只能和美國合作。此外，川普總統表示委內瑞拉將向美國移交五千萬桶受制裁的石油，美國將代替委國出售這些原油。而部分原油原本應銷往大陸。對此大陸有何評論？

大陸外交部發言人毛寧表示，委內瑞拉是主權國家，對本國的自然資源和一切經濟活動擁有充分的永久主權。美國悍然對委內瑞拉動武並要求委內瑞拉處置自身石油資源時「美國優先」，是典型的霸淩行徑，嚴重違反國際法，嚴重侵犯委內瑞拉主權，嚴重損害委內瑞拉人民的權利，中方對此強烈譴責。毛寧強調，大陸和委內瑞拉之間的合作是兩個主權國家的合作，受到國際法和兩國法律的保護，大陸和其他國家在委內瑞拉的合法權益必須得到保護。

1月5日，馬杜洛被押解前往 紐約聯邦法院。 （圖／路透社）

針對美國務院稱「這是我們的半球，川普總統絕不會坐視我們的安全受到威脅」的看法，毛寧表示，劃分勢力範圍、製造地緣對抗不會使一個國家更安全，更不會給世界帶來和平。共同安全、合作安全才是可持續的安全。

針對陸方在委內瑞拉權益，除外交聲明與譴責外，大陸方面是否計畫採取其他方式保護在該地區的利益？毛寧表示，大陸同拉美和加勒比國家保持著友好交往與合作。無論形勢如何變化，大陸都將繼續做拉美和加勒比國家的朋友和夥伴，繼續在涉及國家主權、安全、領土完整等核心利益和重大關切問題上相互支持，支持彼此走符合自身國情的發展道路，共同反對強權政治，共同維護地區和平穩定。

