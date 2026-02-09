美要求聯合國深化改革！承諾數週內償還部分欠款

去年曾任美國國安顧問的駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）。（圖／達志／美聯社）

在聯合國面臨「迫在眉睫的財務崩潰」之際，美國終於釋出還款訊號。去年曾任美國國安顧問的駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）向《路透社》表示，華府將在數週內支付1筆重要的首批款項，作為對聯合國龐大欠款的預付款。不過，他同時明確傳達訊息：資金到位的同時，改革必須加速。

據美國財經媒體《CNBC》報導，這番表態發生在聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）1月28日致函各會員國之後。古特雷斯警告，由於部分會員國未繳會費，特別是美國拖欠款項占比極高，這個擁有193個成員國的國際組織可能在數月內陷入資金枯竭。

截至2月初，美國對聯合國常規預算的欠款已達21.9億美元，佔全部未繳款項的95%以上；此外，華府還積欠24億美元維和任務費用，以及4360萬美元聯合法庭經費。

聯合國大會（U.N. General Assembly）去年底通過2026年常規預算34.5億美元，用以支撐包括紐約總部在內的全球運作、人員薪資、各類會議以及發展與人權項目。

然而，在美國總統川普（Donald Trump）主政下，華府對多邊體系的態度轉趨保留，不僅未支付去年度8.27億美元常規預算款項，還拖欠2026年度7.67億美元。儘管美國歷來偶有延遲繳款紀錄，但川普任內欠款規模明顯擴大。

本週，川普已簽署包含31億美元的國會支出法案，資金將用於支付聯合國及其他國際組織會費。瓦爾茲指出，這筆即將撥付的款項將優先用於清償拖欠款項，同時也是對古特雷斯「UN80」改革計畫的某種認可。然而他直言，改革「還不夠深入」，並批評秘書長未能在任期初期推動更具結構性的調整。

所謂UN80改革，旨在透過削減成本與精簡流程提升效率。儘管2026年預算比古特雷斯原始提案高出約2億美元，但仍較2025年核准預算低約7%。古特雷斯更警告，若現金流問題未解，聯合國可能在7月耗盡資金；加上現行規定要求即使未實際收到會費，也須將未動用餘額退還會員國，被他形容為「卡夫卡式」（Kafkaesque）困境。

華府則將此定位為「強硬關愛」（‘tough love’）策略。瓦爾茲指出，目前聯合國架構對許多國家而言不可持續，機構重複與官僚膨脹問題嚴重，例如僅氣候變遷領域就有7個主要機構。他主張整併後勤與行政單位，讓組織「回歸和平與安全的核心任務」，而非試圖「為所有人做所有事。」

此外，美國在維和費用上的欠款，也與聯合國分攤比例與美國國內法規之間的「法定落差」有關。瓦爾茲表示，這一問題將在明年重新談判分攤比例時處理。

