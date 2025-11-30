美要求視委國領空「完全關閉」 緊張局勢難解

記者施欣妤／綜合報導

美國總統川普11月29日在「真實社群」發文，要求將委內瑞拉領空及周邊空域「視為完全關閉」，被認為可能為美軍加大對委國施壓鋪路。委內瑞拉外交部對此批評，「這是侵犯委國空域主權的殖民主義威脅」，美委緊張局勢短時間內恐難降溫。

川普無預警發文表示：「致所有航空公司、飛行員、毒販與人口販子，請將委內瑞拉領空及周邊空域視為完全關閉」，引起關注，外界憂心美國對委國的軍事行動恐近在咫尺。目前美國海軍航艦「福特號」（CVN 78）已進駐加勒比海海域，美軍B-2轟炸機先前也在委國領空附近演訓，美軍在該區域名為「南方之矛行動」的軍力集結規模，已達到數十年來新高。

川普先前多次表示，美軍鎖定加勒比海及太平洋疑似毒梟船艇進行打擊，若情勢需要，不排除升級為對委國的地面行動。

對此，委國外交部同日發聲明，譴責川普所言是一種「殖民主義威脅」，「又一次對委內瑞拉人民，荒謬、非法、毫無正當性的侵略行徑」。「半島電視臺」分析指出，川普政府過去數月「系統性升級」對委國馬杜洛政權施壓，但本次空域關閉聲明，是否代表美國將對委國採取軍事行動，仍有待觀察。

委內瑞拉對川普的領空關閉發言，表達強烈不滿與譴責。圖為委國機場。 （達志影像／美聯社資料照片）