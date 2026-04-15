美要求進口發芽馬鈴薯？石崇良：斷章取義

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▲衛福部長石崇良說明，對於馬鈴薯進口仍須通過我國的檢疫標準。（圖／記者張乃文攝）

[NOWNEWS今日新聞] 美國貿易代表署發布《2026各國貿易評估報告》（2026 NTE）中，目標是我國開放切片馬鈴薯發芽或腐爛可進口，外界也擔憂可能有食安疑慮。衛福部長石崇良說，關於「台美對等貿易協定」所提及的馬鈴薯敘述相當長，相關文字僅是最後一段，如此解讀「有點斷章取義」。

石崇良今（15）日出席立法院衛環委員會，針對「2026 NTE」內容提及，關於切片馬鈴薯帶芽或腐爛、發黴仍能整批進口台灣，對我國食品安全造成的衝擊與因應作為。他回應，在「台美對等貿易協定」中對於馬鈴薯的相關敘述很長，所謂發芽或腐爛的相關文字僅是最後一段，因此這樣解讀有點「斷章取義」。

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石崇良指出，加工用馬鈴薯要輸入台灣之前必須符合檢疫證明，噴灑發芽抑制劑，因此有一定檢疫標準後，才可進口。一旦在海關發現有腐爛、發芽情形，就必須進行特殊處制，送至加工場所處制。

石崇良表示，這是雙方討論確認，檢疫證明需經過我方認可，若整批腐爛等情況過於嚴重，則需整批退回，但有部分問題則不會全數退回，而是特殊封存並處理。

發芽違規比例低 農業部：新檢疫條件至今尚未有美國加工用馬鈴薯輸入

農業部報告提到，109年至今，馬鈴薯發芽超過規定的比例極低，僅109年3案（占輸入案件0.4%）、110年4案（占0.4%）及114年5案（占0.2%）。

農業部說明，今年2月6日公告實施「美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件」，除了對於8種病蟲害的管理強度不變，也新增要求美方強化輸出前發芽抑制劑施用程序、輸出檢疫須確認無發芽、無土壤，同時美國植物檢疫證明須載明該批馬鈴薯僅供加工使用。

另外，輸入時依照我國檢疫規定進行查驗，農業部說，未符合文件或檢疫要求者不得輸入，若發現腐爛、發霉或發芽等情況，則須以安全防護措施直接運送至加工廠選別，確保不符規定的馬鈴薯不會加工或流入我國市場。

農業部指出，新檢疫條件實施至今尚未有美國加工用馬鈴薯輸入。

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