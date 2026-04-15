白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
美要求進口發芽馬鈴薯？石崇良：斷章取義
[NOWNEWS今日新聞] 美國貿易代表署發布《2026各國貿易評估報告》（2026 NTE）中，目標是我國開放切片馬鈴薯發芽或腐爛可進口，外界也擔憂可能有食安疑慮。衛福部長石崇良說，關於「台美對等貿易協定」所提及的馬鈴薯敘述相當長，相關文字僅是最後一段，如此解讀「有點斷章取義」。
石崇良今（15）日出席立法院衛環委員會，針對「2026 NTE」內容提及，關於切片馬鈴薯帶芽或腐爛、發黴仍能整批進口台灣，對我國食品安全造成的衝擊與因應作為。他回應，在「台美對等貿易協定」中對於馬鈴薯的相關敘述很長，所謂發芽或腐爛的相關文字僅是最後一段，因此這樣解讀有點「斷章取義」。
石崇良指出，加工用馬鈴薯要輸入台灣之前必須符合檢疫證明，噴灑發芽抑制劑，因此有一定檢疫標準後，才可進口。一旦在海關發現有腐爛、發芽情形，就必須進行特殊處制，送至加工場所處制。
石崇良表示，這是雙方討論確認，檢疫證明需經過我方認可，若整批腐爛等情況過於嚴重，則需整批退回，但有部分問題則不會全數退回，而是特殊封存並處理。
發芽違規比例低 農業部：新檢疫條件至今尚未有美國加工用馬鈴薯輸入
農業部報告提到，109年至今，馬鈴薯發芽超過規定的比例極低，僅109年3案（占輸入案件0.4%）、110年4案（占0.4%）及114年5案（占0.2%）。
農業部說明，今年2月6日公告實施「美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件」，除了對於8種病蟲害的管理強度不變，也新增要求美方強化輸出前發芽抑制劑施用程序、輸出檢疫須確認無發芽、無土壤，同時美國植物檢疫證明須載明該批馬鈴薯僅供加工使用。
另外，輸入時依照我國檢疫規定進行查驗，農業部說，未符合文件或檢疫要求者不得輸入，若發現腐爛、發霉或發芽等情況，則須以安全防護措施直接運送至加工廠選別，確保不符規定的馬鈴薯不會加工或流入我國市場。
農業部指出，新檢疫條件實施至今尚未有美國加工用馬鈴薯輸入。
更多 NOWNEWS 今日新聞 報導
食安事件「稽查人力不足？」 石崇良：因財劃法要求地方配合補足
「四物、十全大補」當食品恐要改名 衛福部預告中藥管理新規
寵物用藥新制惹議 衛福部表態：支持701項人藥續供動物使用
其他人也在看
狂吃「3食物」恐害罹癌！營養師點名「1款國民零嘴」：發霉產生劇毒
現代人飲食高油、高糖，又少纖維，加上久坐少動，恐增加罹癌機率。營養師孫語霙提到，若想遠離癌症，應減少攝取「3種食物」，包括加工肉品、酒精，還有過期花生，一旦發霉、變質就會產生毒素，增加罹患肝癌、食道癌、大腸癌的風險，不可不慎。
別再只靠雞蛋！營養師推5種高蛋白蔬菜，減脂、護眼、顧腸道一次搞定
一提到補充蛋白質，很多人第一時間都想到雞蛋、雞胸肉或豆類，但營養師羅瑋如提醒，其實有些蔬菜不只富含纖維，本身也含有一定比例的蛋白質，對於減脂、護眼與腸道健康都能發揮加分效果。
狠父失控停車場怒踹小孩！男童遭推倒趴地又被猛踩 畫面曝光網炸鍋
昨（14日）上午7時許，台北市信義區某停車場，疑發生家長不當管教事件，當時現場有1對父母、2名揹書包的孩子，根據時間來看，應為2孩子上學時間，未料該名父親卻突然情緒失控，不但推倒其中1名孩子，甚至出腳怒踹，過程被目擊民眾拍下PO網，引發輿論爭議。對此，台北信義分局表示，目前雖尚未接獲報案，但已主動檢視相關影像並介入查處。
超級食物「藍莓」怎麼洗？名醫曝「2原則」：否則吃進農藥
藍莓因富含花青素、多酚等，可抗氧化、抗發炎，被稱為「超級水果」，如何正確清洗，向來備受關注。醫師劉博仁表示，市售藍莓偶而會出現農藥殘留超標，但不是高殘留率水果，目前最安全、最簡單的方式為「清水沖洗加上輕揉藍莓。」
花椰菜久煮＝白吃！下鍋前「1動作」最關鍵 做對抗癌、防脂肪肝
花椰菜等十字花科蔬菜被視為「抗癌神菜」，但食安專家韋恩表示，其實青花菜所含的抗發炎成分「蘿蔔硫素」，需要透過引爆才會產生，建議青花菜在下鍋之前，先靜置40分鐘再煮，同時要避免高溫久煮，才能發揮它最大的效益。
25歲男貪方便「隱形眼鏡半年沒拔」 黏角膜上拿不出來急就醫
據《九派新聞》報導，郭男自國中開始近視，目前雙眼約600度，配戴隱形眼鏡已有7年。近半年因工作忙碌，長時間未取下鏡片，甚至養成連續配戴的習慣。他回憶，過去並未出現明顯不適，因此未加留意，認為不摘反而較為方便。直到5天前，郭男陸續出現眼睛紅腫、畏光、流淚及分泌物...
「零食界好市多」熄燈！疲老闆宣布結束營業：真的撐不下去
【緯來新聞網】嘉義知名零食電商「疲老闆」，被不少消費者封為「零食界好市多」，然而去年卻爆出財務危機，
直接砍400萬！她驚見南部「這類房子」超搶手 房仲揭屋主因這事急出售
不少長輩早年辛苦工作、存錢買房，但隨著時代變遷、房價持續攀升，年輕世代購屋門檻愈來愈高，部分人甚至只能寄望未來繼承房產。然而，在繼承之後，究竟該選擇自住還是出售，往往成為一大難題。作家黃大米指出，南部地區的一樓住宅需求相當熱絡。她近期觀察到多起案例，皆為父母過世後，子女選擇出售繼承房產的情形。由於這類物件多半帶有變現需求，價格相對具有議價空間，房仲人員也常建議買方可大膽出價，甚至直言「有機會以較低
獨家》小黃司機紅燈50秒寫完！「一筆空心字」神技太震撼
高手真的在民間！台北一名65歲計程車司機，利用等紅燈短短50秒時間，竟能一筆寫出「招財進寶」、「黃金萬兩」等空心字體，筆畫流暢不間斷，成品精緻像用電腦印刷，驚人神技讓人看傻眼。這名不願具名的小黃司機接受《中時新聞網》訪問透露，其實這項「一筆空心字」並非一蹴可幾，而是從小埋下的種子。
嘴上嫌棄心裡卻愛得要命！ 這3大星座男的嘮叨其實是另類告白
有些星座男愛人的方式很特別，嘴上嫌東嫌西，心裡卻在乎得要命。這3大「口是心非」的代表星座，對另一半的嫌棄其實隱含著愛意。
金慧成疑挑戰ABS失敗遭移出先發！韓媒群起抱不平轟道奇「懲罰性調度」
道奇韓籍球星金慧成13日在比賽中挑戰ABS（電子好球帶）失敗，賽後遭總教練羅伯茲（Dave Roberts）公開點名「錯誤的判斷」，隔天道奇與大都會的比賽即被拉掉先發，韓媒對此批評羅伯茲以「懲罰性調度」報復金慧成，但也有美媒緩頰，認為是「合理調度」。
別再亂買！3款「爆紅鞋」恐害腳變形 醫警告踩久會出事
（生活中心／綜合報導）近年主打「舒適好穿」的網紅鞋款在市場熱賣，從厚底洞洞鞋到標榜防滑的老人鞋，幾乎隨處可見。 […]
國旅落寞？台灣有願意一去再去的景點？眾人爆推這些地點：出國也難取代
近年物價上漲，帶動飯店與民宿價格節節攀升，加上觀光區餐飲費用調漲與交通不便等問題，使不少民眾對國旅興趣降低，甚至出現「去南部不如飛沖繩」的聲音。不過，仍有網友好奇發問：「雖然大家都說國旅已死，但有沒有哪裡是你願意一去再去的地方？」貼文曝光後，引發網友熱議。
為何花700元報名「白沙屯媽祖進香」？信眾揭內幕：差很多
生活中心／周希雯報導白沙屯拱天宮媽祖12日深夜起駕，展開8天7夜進香行程，由於每年路線都不固定、全由媽祖指引，今年吸引超過46萬名信眾報名隨行、人數創新高，沿途也有不少香燈腳徒步隨行。不過也有許多網友疑惑，明明都可以免費參加，為何要特別繳700元報名？釣出資深信眾解答，「感覺差很多」。
江柏樂批年輕人「不生小孩命不好」引戰 遭疑假帳號親回應了
江柏樂於14日發文指出，聽說現在年輕人流行不婚不生，「這不是在報復社會，是在斷自己生路」，並提到「沒祖先保佑的人命不會好」，同時認為若沒有子女祭拜，晚年生活也可能受到影響。他在文末表示自己只是「講實話不怕被罵」，並附上一張微笑照片。該貼文發布後，隨即遭到大...
鍾瑶被封最美工地主任！ 解鎖新身分「轉行賣鞋」
以模特兒出身橫跨戲劇、實境節目與創作領域的鍾瑶，不僅在螢光幕前表現亮眼，也憑藉其獨具風格的穿搭品味成為時尚圈關注焦點。甫結束米蘭時裝週行程的她，近來行程滿檔，14日受邀現身臺中漢神洲際購物廣場，擔任百貨女鞋品牌一日店長活動。鍾瑶參與演出的客語影集《都市開基祖》開播即霸榜，在劇中飾演全台首位女工地主任，角色演出相當出色，還因此有了「最美工地主任」的封號。
買進股票隔天全沒了！台新證券爆異常「庫存一夜歸零、交割金額還在」 網怒轟：少賺5000、1萬元
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導台新證券近日傳出交易異常。有網友在PTT發文表示，自己日前透過台新證券下單，原本已成功買進的股票，隔天卻突然從庫存...
被李貞秀點名民眾黨蛀蟲！陳智菡：人身攻擊不是一兩次，上任前就開始
前民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍，喪失立委資格後火力全開大上政論節目，不但將砲口對上現任黨主席黃國昌批評他「偽君子」、「一派胡言」，也將矛頭指向陳智菡、許甫夫婦，轟二人是「民眾黨蛀蟲」。對此，民眾黨團主任陳智菡今（15）日回應表示「昨天她在節目攻擊我跟我的先生，我必須要很遺憾地說，她過去對我的人身攻擊也好、口不擇言的抹黑也好，不是一兩次了，甚至她上任之前就開始。」
賈永婕「一刀切」想變大學生！慘遭他吐槽：超醜歐巴桑…
娛樂中心／周希雯報導台北101董事長賈永婕結婚24年，育有3名孩子，一家五口感情融洽，他也不時以幽默風格分享家庭日常。他表示，近日嘗試了「一刀切」的髮型，本來期望回家後會被稱讚「根本大學生」，結果老公只是給了「沒有情緒價值的誇獎」，兒子更是毒舌狠批「超醜、歐巴桑」，令賈永婕心碎不已，直喊「說好的大學生呢？？？」
獨家直擊！宿舍天花板突塌 鋼筋外露學生嚇壞
獨家直擊！宿舍天花板突塌 鋼筋外露學生嚇壞