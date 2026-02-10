美規車將有零關稅? 經長鬆口：影響產值「1趴多」 編30億元專款拓展海外

經濟部長龔明鑫在與車廠閉門座談後受訪表示，美規車降稅若以「極端值」看，短期對國內產值影響約1%多。廖瑞祥攝



經濟部長龔明鑫今（10）日表示，台美貿易簽署後，美規車進口關稅若以「極端值」來看，短期內對國內整車製造的產值影響約「1趴多」，影響可控，長期則要視車廠產能調整而定；為此，經濟部已先框列30億元專款支持車廠自主研發及拓銷海外市場。另外，台美關稅只涉及美規車，不會外溢到其他市場，換言之，歐洲車不會因此調降進口關稅。

龔明鑫今天下午邀車輛公會、9大車廠就「臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施」舉行閉門座談會，因議題太過熱絡，原訂1小時的會議最終延長約40分鐘才結束。

龔明鑫部長主持「臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會」。廖瑞祥攝

臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會，鴻華協理陳榮貴。廖瑞祥攝

龔明鑫會後受訪時解釋，目前台美貿易協定（ART）尚未最後底定，今天是先邀業者進行一些方向性討論，預先了解業界因應策略，以及經濟部就協助政策預做準備。

針對台美關稅有關美規車的協定，龔明鑫表態，進口關稅變動源自於台美將簽定貿易協定，「與其他國家沒有關係」，也就是只涉及在美國製造汽車調降關稅的議題。按WTO目前的規範，在美國製造的附加價值約要35%。

經長透露「小客車」與「小貨車」分開處理

其次，本次台美關稅談判，我方表達「小客車」與「小貨車」分開處理，由於項目不同，最終出來的降稅結果未必一樣。

為此，經濟部已預先框列了30億元專項資金來支持汽車產業；產發署長邱求慧表示，台灣車廠目前大多仰賴國外母廠技術授權生產，這些資金將用於建立車廠「自主研發能量」，唯有建立自主研發能量，才能取得自主出口的能力。

此外，30億元專款補助不僅整車廠，也擴及車廠上下游供應鏈，包括照顧到設備、模具等業者。整車車廠若要擴展出口市場，也需要認證費用，因而會補助車廠國際認證、驗證經費；甚至爭取部分國際驗證在國內就可以完成，加速推動國際市場行銷。

臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會，台灣本田汽車協理李瑞宏。廖瑞祥攝

臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會，汽車公會理事長李建輝。廖瑞祥攝

爭取台灣無產製零組件進口零關稅

龔明鑫說明，事實上，國內車廠除了傳統汽車，也切入電動車市場，例如MIH已與日本車廠合作，整車回銷日本。庫得汽車也爭取海外商用車市場，這些都有很大的海外發展機會。

另外，今天與會車廠也表達期待，盼台灣沒有生產的汽車零組件，例如汽車內裝、塑膠零組件等進口關稅能降為零，隨之降低生產成本，並適度反映到車價調降，回饋消費者。龔明鑫表示，事實上，該案日前行政院已和立法院初步討論過，但時間倉促未及討論完畢；如今業者重提，經濟部也會提出來在行政院層級上進行討論。

臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會，國瑞汽車總經理古屋敷博文。廖瑞祥攝

臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會，庫得科技董事長吳廣義。廖瑞祥攝

臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會，福特六和總經理陳文芳。廖瑞祥攝

臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會，鴻華先進董事長李秉彥。廖瑞祥攝

