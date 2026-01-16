美規車降稅歸零「再等等」！鄭麗君指「數周後才有共識」：待簽署台美對等貿易協議「會完整報告」

行政院副院長鄭麗君今（16日）宣布台美對等關稅結果，達成對等關稅調降為15%，且不疊加最惠國待遇，外傳進口美製車關稅稅率可能歸零。對此，鄭麗君今日於記者會回應，「數周後與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協議時，會完整地向大家報告」。

鄭麗君今日召開記者會，宣布台美對等關稅調降為15%且不疊加，並爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。針對開放台灣市場細節，她說數周後即將與美國貿易代表署簽署「台美對等貿易協議」，裡面就關稅、非關稅貿易障礙等項目達成一定共識。

廣告 廣告

鄭麗君指出，美國對逆差大的國家，可以說是對所有國家都要求市場開放，「我方當然也面對美國有如此期待，在談判中面對市場開放期待」。鄭麗君說明，「我方以糧食安全、國民健康等原則磋商，在談判底定後，會完整地向國人報告」。

針對記者提問，外傳進口美製車關稅稅率可能歸零，鄭麗君回應，「數周後與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協議時，會完整地向大家報告」。

（圖片來源：直播截圖）

更多放言報導

卓榮泰指「調降對等關稅、232最優惠待遇」等四目標全數達成：擊出一支漂亮全壘打！

台美關稅15%不疊加、半導體產業鏈赴美「延伸與擴展」！鄭麗君強調：政府支持企業「根留台灣、佈局全球」