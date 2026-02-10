美規車零關稅定案？龔明鑫：影響產值約1%多、將編30億護國產車

台美對等貿易協定（ART）即將簽署，其中各界關注的，美國進口車是否會降至零關稅？經濟部長龔明鑫今（10）日召集車輛公會、9大車廠閉門座談，與產業界交換意見。龔明鑫在會後受訪時透露，相關關稅措施仍為最終拍板，倘若未來關稅調整，僅適用於「美國製造」車款，其他國家不會比照辦理，且小客車與小貨車屬不同談判項目，結果不一定一致。

經濟部長龔明鑫。（圖／中天新聞）

據了解，行政院近日密集召開多場跨部會會議，關稅協定文本進入最後檢視階段，行政院長卓榮泰更親自主持會議聽取談參規畫。台美關稅談判已談定15%不疊加，以及半導體及其衍生品等232條款取得最優惠待遇部分底定，只差最後簽署程序。府院力拚農曆年前簽署「台美對等貿易協定（ART）」，行政院副院長鄭麗君擬於本周再度赴美，完成談判最後一哩路。

廣告 廣告

經濟部今日下午舉行「台美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會」，邀請車輛公會及9大車廠進行閉門座談會，不過因為議題太熱絡，原訂1小時的會議最終延長約40分鐘才結束。

經濟部今日下午舉行「台美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會」。（圖／經濟部提供）

龔明鑫在會後受訪提到，相關關稅措施尚未最終拍板，但以過去經驗，政府都會在決定前先和產業進行方向性溝通，了解並蒐集企業準備情況和所需協助等資訊，作為後續政策的準備參考。

龔明鑫透露，業界均希望進口車關稅愈早決定愈好，若是以「最極端」的情況去推估，美國進口車降稅對於國內汽車產業產值衝擊，大約是1%左右，畢竟美國進口車單價較高，國產車相對平價，短期仍屬可控範圍，但中長期仍需把握時間調整體質、提升競爭力。

龔明鑫指出，倘若未來稅率有調整，僅適用於美國汽車，其定義就是「美國製造」車款，一定是有美國製造的附加價值才算，並不會比照適用其他國家，而且小客車和小貨車屬於不同談判項目，結果不一定一致。

經濟部邀請車輛公會及9大車廠進行閉門座談會。（圖／經濟部提供）

龔明鑫續指，目前政府已初步匡列約30億元專項經費，將專用於支持汽車產業及零組件體系，協助業者轉型升級、建立自主研發能量，並推動國際驗證與外銷布局。

延伸閱讀

台積電突宣布熊本廠改3奈米！郭正亮怒轟：龔明鑫根本在編數字騙人

2025年經濟成長率達8.63% 龔明鑫：人均GDP今年將衝破4.2萬美元

揭台美合作三大戰略方向 賴清德盼立院審查關稅談判成果