美設聯合防空指揮所 助巴林嚇阻伊朗威脅

記者賴韋廷／綜合報導

美國中央司令部（CENTCOM）1日在巴林的拉斯阿勒巴爾營區，成立雙邊聯合防空指揮所，共同強化巴林防空能力，提升對伊朗的嚇阻能力，也增進巴林美國海軍基地的防衛效能。

戰略地位重要 空防迫切性高

美國《星條旗報》報導，中央司令部司令古柏上將與巴林首相兼武裝部隊副司令薩爾曼王儲，共同出席聯合防空指揮所開幕剪綵儀式。中央司令部指出，新指揮所將是雙方「整合防空規劃、協調與作戰的樞紐」，並由兩國部隊共同進駐，加強防衛伊朗無人機及飛彈威脅。

廣告 廣告

報導指出，巴林是美國海軍在中東最大基地所在地，第5艦隊指揮部也位於巴林，戰略地位重要。今年6月以色列與伊朗爆發衝突期間，伊朗對卡達的美軍基地發動猛烈空襲時，一度觸發巴林的空襲警報，凸顯強化巴林空防的迫切性。美國11月已在卡達烏岱德空軍基地，啟用中東地區首座雙邊聯合防空指揮所。

同步批准軍售 深化兩國關係

此外，美國國務院也批准向巴林軍售價值4.55億美元（約新臺幣141億元）的F-16戰機零附件，以維持其機隊運作。聲明指出，巴林是「在中東推動政治穩定和經濟進步的重要力量」，將持續推動深化兩國關係，促進中東的區域穩定。