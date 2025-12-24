美評估中2027攻台取勝！國防部嘆在野擋國防特別預算：威脅含第一島鏈

記者詹宜庭／台北報導

外媒路透社取得美國戰爭部門報告草案，提及中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力。國防部副部長徐斯儉今（24日）表示，針對在野黨昨第4度擋下1.25兆國防特別預算條例，國防部感到遺憾，根據美報告，面臨威脅不是只有台灣，而是整個第一島鏈及美國的盟友，這更證明我方需要趕快建設國防。

針對在野黨昨第4度擋下1.25兆國防特別預算條例，徐斯儉上午出席立法院財政委員會前受訪表示，國防部覺得很遺憾，「我們的建軍備戰都是因應敵情威脅的發展來計畫」，現在中共對台灣威脅與日俱增，今年至10月為止，進入我方應變區的中共機、艦數字是前兩年平均的2倍，威脅越來越重。

此外，徐斯儉透露，中共威脅不只針對台灣，而是對整個第一島鏈，所以不管年度預算或特別預算，其實都反映出政府對台灣自我防衛決心，還有對區域和平穩定的責任，這都是迫在眉睫的事情。而且特別預算裡都是對不對稱戰力的發展，還有如實訓練、全社會防衛韌性計畫，「希望立法院各黨派委員能讓預算排進程序委員會，我們非常願意在大院監督下謹慎編列預算，也願意接受各黨派的監督，大家一起為國防建設來努力」。

至於路透社取得美國戰爭部門報告草案，說明中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力，徐斯儉回應，美戰爭部昨日向國會提出關於中華人民共和國軍事及安全發展的報告，的確提到中共2027年之前要具備攻台能力，不僅如此，還將具備攻擊印太第一島鏈所有美軍基地的能力，他們發展洲際導彈（ICBM）在1500至2000海浬範圍內的攻擊能力。

徐斯儉強調，這份美國報告證實了，現在面臨威脅不是只有台灣，而是整個第一島鏈及美國的盟友在內，所以我方也有責維護印太和平穩定。至於中共攻台能力會不會成功，實際上也是個變數，「我還沒仔細閱讀，但這更證明我方需要趕快建設國防，這份報告對我方目前所面臨情境是很重要提醒」。

