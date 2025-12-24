美評共軍2027攻台可能勝 徐斯儉遺憾預算被退：威脅整個第一島鏈

新任國防部副部長徐斯儉今日表示，現在威脅的不只是台灣，而是擴大至整個第一島鏈，面對預算被退他覺得很遺憾。（本報資料照片）

美方雖頻頻呼籲立院支持國防預算、強化自我防衛，不過預算仍無進展；美國戰爭部報告更稱，共軍2027年可能具備攻台取勝能力。對此，新任國防部副部長徐斯儉今（24）日表示，預算沒有排入程序委員會深表遺憾，無論年度預算還是特別預算，都反映台灣自我防衛的決心。他也認同稱，現在威脅的不只是台灣，而是擴大至整個第一島鏈。

針對年度算遲遲未審，軍購特別預算再度被擋、暫緩列案，新任國防部副部長徐斯儉今日赴立院備詢總預算時表示，預算第四度沒有排入程序委員會，還是覺得很遺憾。希望立法院各黨派的委員能夠讓預算排進程序委員會，國防部非常願意在大院的監督底下謹慎地來編列預算，也願意接受各黨派的監督。

他進一步說明，我們的建軍備戰都是因應敵情的威脅來發展來計劃。現在中共對於台灣的威脅與日俱增，截至今年10月為止的統計數字來看，機艦進入我們應變區的數字是前兩年平均數字的兩倍。這個威脅是越來越嚴重，而且中共對台的威脅不僅是對台灣，它是對整個第一島鏈。

徐斯儉強調，不管是年度預算還是特別預算，其實都反映我們對於台灣自我防衛的決心，還有我們對於區域維持革命穩定的一種責任。所以這個都是迫在眉睫的事情，而且特別預算裡面都是針對我們不對稱戰力的發展，還有我們如實的訓練以及全社會防衛任性的這些計畫。

面對美國的戰爭部報告評2027中共具備攻台能力，且可能獲得勝利。對此，徐斯儉表示，不僅中共在2027年前要具備攻台的能力，他們還將具備攻擊印太，也就是第一島鏈所有美軍基地的能力；此外，他們也發展了長程的導彈，在1500到2000海里之間的ICBM，也就是洲際導彈的攻擊能力。

他強調，現在面臨威脅的不只是台灣，而是整個第一島鏈以及美國的盟友在內，所以我們也有責任來維護整個印太的和平與穩定。至於美方評中共攻台能力會不會成功，這個東西實際上也是一個變數，但這個更證明了我們需要趕快建設我們的國防。

