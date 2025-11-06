美試射「義勇兵3型」飛彈 驗證核嚇阻戰力

記者賴韋廷／綜合報導

美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）5日試射1枚無武裝的「義勇兵3型」洲際彈道飛彈，驗證戰略核嚇阻戰力的安全性與可靠性；由於近期美國總統川普表示計畫重啟核武器測試，俄羅斯總統蒲亭亦於安全會議上稱，可能重啟核試作為對等回應。

回應美方 蒲亭評估重啟核試

《星條旗報》報導，美國空軍第625戰略作戰中隊人員搭乘E-6B「水星」核戰指管機，使用「機載發射指管系統」（ALCS），從加州范登堡太空軍基地遙控發射1枚無武裝的「義勇兵3型」洲際彈道飛彈，飛彈飛行4200哩（約6760公里）後，精確落入馬紹爾群島瓜加林環礁海域的雷根彈道飛彈防禦測試場，並以先進感測裝置蒐集飛彈飛行末段數據，檢驗系統性能。

廣告 廣告

美國空軍強調，本次試射是對整體系統可靠性的例行性測試，但由於時機點敏感，可能使美俄等國核武軍備競爭局勢升高。川普於10月30日接受專訪時公開表示，由於俄「中」等秘密進行地下核試驗，因此日前已下令國防部（戰爭部）重啟核武器測試。此舉可能打破美國自1992年以來不再進行核試的現狀。

針對川普的表態，蒲亭也於5日的安全會議上要求相關部門蒐集情報，以了解美國是否確定恢復核試，並「評估是否啟動核武試驗的籌備工作」，可能重啟蘇聯時期位於北極新地島（Novaya Zemlya）的核試驗場，不排除跟進恢復核試，作為對美方的對等回應。由於烏俄戰爭和談的延宕，川普與蒲亭的關係持續緊繃，進而可能使美俄緊張局勢升級。而俄國在蘇聯解體後，從未進行核試，上次核試已是1990年。

美軍5日試射1枚無武裝的「義勇兵3型」洲際彈道飛彈，驗證戰略核嚇阻戰力的安全性與可靠性。 （取自DVIDS網站）

此次試射是從E-6B「水星」核戰指管機上遙控執行，以檢驗相關系統能力。（取自DVIDS網站）