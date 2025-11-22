美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯

生活中心／黃韻璇報導

外國人定居台灣後嘆「此生最後悔決定」，列出台灣4大缺點。（示意圖／pixabay）

近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。

這名在台灣定居、擔任美語老師的外國網友，近日在「reddit」上發文抱怨「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，原PO表示，住在台灣讓他變得更憤世嫉俗、更負面，透露自己之前是來台灣度假，當時覺得台灣很棒，因此決定在這裡住下來。

廣告 廣告

然而在補習班工作之後，原PO說他得出一個結論「在台灣生活是一種令人心靈枯竭的經驗」，他分享自己的感觸「這裡的年輕人普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡，要不就是對什麼事都無感」，且在工作場合裡，「大家有一半的時間連招呼都懶得打，真的很讓人沮喪」。

接著原PO點出，大家總說台灣人很友善，但他卻認為，說好聽一點是「有禮貌的疏離」，直言「你總是隱約有一種感覺，不知道自己在別人心中的位置是什麼，特別是在工作上，大家永遠保持形式上的距離。且原PO指出，台灣人講話要嘛帶點高高在上的感覺、要嘛很表面，曾遇過一些台灣人會跟他說「你們國家應該沒有這個對吧？」但台灣有，讓他傻眼心想「兄弟，你是在炫耀什麼啦，冷靜一點」。

第三點原PO談到物價，表示大家常常說台灣比很多已開發國家便宜，他嘆「好啦，如果你只吃巷口那種小吃店，是比較便宜，但去超市買菜？其實比很多已開發國家還貴」；最後一點則是天氣，原PO直言，「悶熱的夏天，整個生活就是一場疲勞轟炸。台灣的優點可能就是某些地方的山景很美，以及生活便利性高吧，但這些並不足以抵銷我每天的不快樂」。

文章曝光後引發台灣網友熱議，眾人紛紛留言表示「我的天，為何可以說得如此中肯。台灣某族群真的就是覺得世界超愛台灣，然後一丁點批評就爆炸喊不爽滾出去」、「原本以為老外是發表了什麼偏激言論，結果沒想到其實說得蠻中肯的」、「自卑，且活在井底以為很多東西都是台灣獨有」、「那種為了賺錢而拼命吹捧的類型已經夠多了，反倒謝謝這些外國人願意說出內心真實的想法」。

更多三立新聞網報導

范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎

台灣跟日本以前沒這麼好！他憶14年前這一事：震驚了日本人

小草稱「黃國昌高鐵罰站、綠委搭商務艙」！秒遭陳柏惟打臉：忘記買票

范冰冰奪影后！工作室發文「未提金馬獎」喊：寶島的最佳女主角 突刪文

