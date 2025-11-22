美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
生活中心／黃韻璇報導
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。
這名在台灣定居、擔任美語老師的外國網友，近日在「reddit」上發文抱怨「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，原PO表示，住在台灣讓他變得更憤世嫉俗、更負面，透露自己之前是來台灣度假，當時覺得台灣很棒，因此決定在這裡住下來。
然而在補習班工作之後，原PO說他得出一個結論「在台灣生活是一種令人心靈枯竭的經驗」，他分享自己的感觸「這裡的年輕人普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡，要不就是對什麼事都無感」，且在工作場合裡，「大家有一半的時間連招呼都懶得打，真的很讓人沮喪」。
接著原PO點出，大家總說台灣人很友善，但他卻認為，說好聽一點是「有禮貌的疏離」，直言「你總是隱約有一種感覺，不知道自己在別人心中的位置是什麼，特別是在工作上，大家永遠保持形式上的距離。且原PO指出，台灣人講話要嘛帶點高高在上的感覺、要嘛很表面，曾遇過一些台灣人會跟他說「你們國家應該沒有這個對吧？」但台灣有，讓他傻眼心想「兄弟，你是在炫耀什麼啦，冷靜一點」。
第三點原PO談到物價，表示大家常常說台灣比很多已開發國家便宜，他嘆「好啦，如果你只吃巷口那種小吃店，是比較便宜，但去超市買菜？其實比很多已開發國家還貴」；最後一點則是天氣，原PO直言，「悶熱的夏天，整個生活就是一場疲勞轟炸。台灣的優點可能就是某些地方的山景很美，以及生活便利性高吧，但這些並不足以抵銷我每天的不快樂」。
文章曝光後引發台灣網友熱議，眾人紛紛留言表示「我的天，為何可以說得如此中肯。台灣某族群真的就是覺得世界超愛台灣，然後一丁點批評就爆炸喊不爽滾出去」、「原本以為老外是發表了什麼偏激言論，結果沒想到其實說得蠻中肯的」、「自卑，且活在井底以為很多東西都是台灣獨有」、「那種為了賺錢而拼命吹捧的類型已經夠多了，反倒謝謝這些外國人願意說出內心真實的想法」。
更多三立新聞網報導
范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎
台灣跟日本以前沒這麼好！他憶14年前這一事：震驚了日本人
小草稱「黃國昌高鐵罰站、綠委搭商務艙」！秒遭陳柏惟打臉：忘記買票
范冰冰奪影后！工作室發文「未提金馬獎」喊：寶島的最佳女主角 突刪文
其他人也在看
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 1 天前
黃子佼被害人全和解！終於鬆口「離婚孟耿如真相」：深切且沉重
黃子佼持有兒少性影像案將於明（25日）上午10點迎來二審宣判，他的委任律師今（24日）率先發布三頁聲明，證實已與全數被害人完成和解，並公開黃子佼近況與心理狀態。除了案件本身，外界也關注他在今年5月與孟耿如結束五年婚姻後的生活狀況。聲明中指出，本案涉及兒少影像，被害人資料均受保護，黃子佼無法主動聯繫，自由時報 ・ 18 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
新華社：川普與習近平通話！有提到台灣 談話內容曝光
今（24）日晚間10時30分，中國官媒新華社發布快訊指出，中國國家主席習近平以及美國總統川普進行通話。談話提及了中美關係、烏俄局勢以及對台議題。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
爆復合家暴男趙駿亞！吳婉君深夜突認「結束孽緣」...鬆口真實心聲
女星吳婉君今年3月驚傳遭男星趙駿亞家暴，負傷前往警局提告傷害並聲請保護令，鬧得滿城風雨，豈料6月就被週刊爆料已悄悄復合，不過雙方至今皆未證實或否認傳聞。如今吳婉君突然在社群發文坦言「結束孽緣」，再度引發網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃子佼二審前夕「已與全數被害人和解」 痛失妻女、事業成終身教訓
黃子佼持有兒少性影像案於10月21日二審辯論終結，原定明（25日）上午10點宣判。今（24日）黃子佼透過委任律師、昇正國際法律事務所率先發出三頁聲明，證實他已與全數被害人達成和解。黃子佼在聲明中表示，他深知每一張兒少性影像背後都是血淋淋的故事，對於當年的行為深刻悔悟，並再次向所有受害者致歉。他強調，自由時報 ・ 18 小時前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 21 小時前
勞動部研議「週休三日」有譜？民進黨團震撼表態了
即時中心／顏一軒、李美妍報導有民眾在「公共政策網路參與平臺」提案，力推「週休三日」，截至今（24）日上午11時18分止，已有5768人連署，勞動部必須於12月7日前回應。勞動部長洪申翰稍早受訪時強調，目前仍處於意見收集階段，評估後會再進行制度性研議。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，支持所有開放的討論，未來保障勞工基本勞權才是最重要的。今早9時30分，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區受訪。記者提問，有民眾在「公共政策網路參與平臺」提案，希望可以推動每週上四天、休三天，目前已經通過了門檻，勞動部要在12月7日前完成評估並且回應，委員會支持週休三日嗎？會不會擔心缺工的問題？對此，鍾佳濱湖應，延長或縮短工時，每個國家有不同發展經濟的考量，台灣現階段面臨少子化、勞動力短缺等情形，勞動部也積極推動中高齡人士投入就業市場，社會的潮流有各式各樣的需求，有人覺得工作太累、工作不好找、工時太長或需要增加更多的收入。他強調，這都是攸關民眾自己的生計、生活權利，「我們支持所有開放的討論，未來國家對於勞工的基本保障還是最重要的」。「公共政策網路參與平臺」有關於「週休三日」的提案。（圖／翻攝自「公共政策網路參與平臺」官網）原文出處：快新聞／勞動部研議「週休三日」有譜？民進黨團震撼表態了 更多民視新聞報導台灣適合推行「週休三日」？破10萬人表態「1結果超意外」「週休三日」不是人人愛？上班族1原因崩潰了：太痛苦台灣「週休3日」可行嗎？他點名「這些產業」全受惠民視影音 ・ 19 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 1 天前
美烏日內瓦會談 檯面下火藥味十足
美國新聞網站Axios廿三日引述兩位消息人士報導，儘管瑞士日內瓦會談後，美烏發表一項「正面」的聯合聲明，但當天上午會談時的氣氛，其實和該聲明讓外界感到鼓舞和樂觀的調子迥然不同，相當緊繃。聯合新聞網 ・ 1 小時前
「28點」引爆烏國怒火 澤倫斯基借力逆襲
烏克蘭總統澤倫斯基正面臨自俄烏開戰來最嚴峻的考驗，即前線戰況吃緊、親信捲入貪瀆醜聞和國內民調持續探底。川普政府選此時提交對莫斯科有利的嚴苛停戰計畫，外界原本咸認為對他形成三重夾殺，是趁「澤」之危，孰料反而意外給了他從谷底反彈的契機。聯合新聞網 ・ 1 小時前
98％父親「驗出小孩非親生」！這國綠帽連爆 官員籲別再驗了
位在非洲的國家烏干達，近年來越來越多人去做親子DNA檢測，大量男性發現自己被戴綠帽，得知孩子非親生後相當不滿，社會上婚姻破裂、暴力衝突時有所聞。政府與宗教界皆建議，非必要請勿去做DNA檢測，如內政部發言人便直言，別輕易尋求親子鑑定「除非你心臟夠硬」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國防手冊被當垃圾！全國家戶普發「小橘書」 民怒大樓物業丟回收
有「小橘書」之稱的全民安全指引，陸續普發全國，卻引發在野黨質疑浪費錢，拼湊資訊！內政部長劉世芳今天嗆提供錯誤訊息的人，要嘛是公主病或王子病，這本小橘書一定比小紅書更有參考性質，呼籲大家應該先看，再決定要不要丟到垃圾桶。不過被列在首批發放的台北市，卻有不少民眾反映里長裝傻不發，還有大樓管理員直接拿去回收。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
日經：日本不承認台灣是中國領土 若武統聯合公報前提就崩潰
[Newtalk新聞] 中國近日對於日本內閣總理大臣高市早苗有關「台灣有事」可能觸發集體自衛調整的答詢反應激烈，中國駐日本大使館10日在社群平台批評高市「嚴重違反『一個中國』原則」。對此，《日本經濟新聞》今（25）日指出，日中兩國對「一個中國」的解讀存在分歧。日本不承認台灣是中國領土，「如果中國武力入侵台灣，《日中聯合公報》的前提就會崩潰」。 報導指出，中國聲稱日本承認「一個中國」原則，根據的是1972年的《日中聯合公報》，然而這份文件卻故意留下一些模糊地帶，而非明確表述「承認」。 《日中聯合公報》公報第二條指出，日本「承認」「中華人民共和國是中國唯一合法政府」。而第三條概述了中國與台灣的關係。中國聲明「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」。日方表示將「充分理解並尊重」這一立場。隨後，日方繼續表示「我們將根據《波茨坦公告》第八條堅定地維護我們的立場」。 日本在第三條中究竟承諾了什麼？當時參與對中談判的外交官的證詞記錄在栗山昭一（時任外務省條約課課長，後任外務副大臣）2010年出版的《外交證詞：沖繩歸還、日中關係正常化與日美「秘密協議」》（岩波書店）一書中寫道：日本政府最初向中方提新頭殼 ・ 1 小時前
今越晚越冷！一週2小波東北季風 明天氣穩定週四轉雨天
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，「東北季風」南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，由北而南、依序先後停歇...CTWANT ・ 2 小時前
遠親結婚生子擬放寬 醫界炸鍋：無助少子化
立法院法制局建議修正民法，把6親等禁婚放寬到4親等禁婚，醫界反彈認為會造成畸型兒問題，更無助改善少子化，不過民眾黨立委陳昭姿就說，現在科技發達，可以事前篩檢遺傳性疾病，他個人不反對。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
吳婉君突揭「結束孽緣」近況 曾爆復合趙駿亞！雙雙取消關注徹底情斷
台8女神吳婉君今年3月爆出遭趙駿亞施暴，兩人一度傳復合，但雙方沒有證實，也不願多做回應。吳婉君凌晨在Threads上發文，提到「結束孽緣」，疑似斷開趙駿亞，但被關注後，她突然刪文，似乎是不想再被討論這段感情。鏡報 ・ 1 天前