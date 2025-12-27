「美語老師」來台協訓！海軍訓練專案經費近億元

針對解放軍的攻台威脅日益升高，國防部除了提出軍購特別預算，同時改革後備戰力，並增加官兵赴外國受訓或美軍來台協訓能量；今年初，國防部揭露海軍的「美語老師」（美軍）訓練專案，以持續提升兩棲聯戰能力，近日該項決標專案的內容有所變動，履約日期延長到2027年12月31日，金額也多出約5000萬元。

海軍的美軍協訓計畫經費增加；圖為海軍陸戰隊基地訓練情形。(圖/軍聞社)

據《自由時報》報導，國防部26日在政府電子採購網的決標公告顯示，由國防部駐美軍事代表團負責的「專案訓練」決標案，除標案名稱更正外，專案總金額也修正為新台幣9977萬4480元整，履約期程則延後到2027年底；相較於2025年初首次公布的總金額新台幣4988萬7240元，以及2026年底的履約期限，全案修正後的總金額多出近1倍，履約期程也從2年延長至3年。

由於專案的履約地點在高雄左營，履約執行機關是海軍司令部，研判應該與海軍、海軍陸戰隊的兩棲聯合作戰訓練有關。由於11月才傳出，海軍的玉山號（1401號）船塢運輸艦曾搭載海陸營級單位前往關島，以全員、全裝方式參與美軍聯合訓練，如今美軍協訓的專案訓練期程「延長」，讓外界留下想像空間。

國軍專案訓練標案修正。(圖/截自政府電子採購網)

據了解，過去美軍協防台灣時，國軍曾與美軍簽署代號「陸吼專案」等協訓計畫，但後來因為斷交而中止，直到2017年才恢復兩國軍方的小單位交流。近年則傳出，國軍派遣海軍陸戰隊的排級單位，前往美國本土、關島等地受訓，美軍也派遣現役資深教官來台進行戰術指導，不過國防部對外一律不予證實或評論。

